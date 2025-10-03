Trump grozi Hamasowi: „Wybuchnie piekło, jakiego świat nie widział”
Donald Trump postawił Hamasowi ultimatum: jeśli do niedzieli wieczorem nie zostanie zawarte porozumienie w sprawie zakładników, Stany Zjednoczone odpowiedzą „wybuchem piekła, jakiego świat nigdy nie widział”.
Prezydent USA Donald Trump ponownie zaostrzył retorykę wobec Hamasu, stawiając ultimatum w sprawie porozumienia dotyczącego uwolnienia zakładników. Ostrzegł, że jeśli do niedzieli wieczorem nie zostanie osiągnięte porozumienie, Stany Zjednoczone odpowiedzą z całą siłą.
Trump ogłosił, że Hamas ma czas do niedzieli do godziny 18:00 czasu waszyngtońskiego na podpisanie tzw. porozumienia ostatniej szansy. Jak podkreślił, wszyscy międzynarodowi partnerzy popierają ten krok. – Jeśli tego porozumienia nie będzie, przeciwko Hamasowi wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział – napisał na platformie Truth Social.
Amerykański prezydent zaznaczył, że działania USA będą miały charakter bezprecedensowy i ostateczny. Zapowiedział, że niezależnie od rozwoju sytuacji, jego celem jest doprowadzenie do pokoju na Bliskim Wschodzie – „tak czy inaczej”.
Trump jednocześnie zwrócił się do cywilnej ludności Palestyny. Wezwał Palestyńczyków, by natychmiast opuścili obszary, na których znajdują się bojownicy Hamasu, sugerując, że w przypadku ofensywy nie będą one bezpieczne.
Groźby Trumpa to kolejny sygnał rosnącego napięcia w regionie. Prezydent USA podkreśla, że priorytetem jest uwolnienie zakładników, ale nie wyklucza zdecydowanej interwencji, jeśli Hamas nie ustąpi.
Ultimatum Waszyngtonu stawia Bliski Wschód w obliczu dramatycznych godzin – niedzielny wieczór może okazać się punktem zwrotnym w konflikcie, który od miesięcy destabilizuje region.
