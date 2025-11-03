Trump grozi użyciem siły! Wskazał Wenezuelę i kolejny kraj jako potencjalny cel ataku.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do Kongresu z wnioskiem o upoważnienie do użycia siły militarnej wobec działających poza granicami USA karteli narkotykowych.
Wskazał wprost na Wenezuelę jako potencjalny cel operacji oraz wspomniał o działalności przestępczej w innych krajach Latynoamerykańskich między innymi w Kolumbii i Meksyku.
Według amerykańskich mediów celem operacji mają być grupy przestępcze działające w rejonie Karaibów i Ameryki Łacińskiej, które zdaniem Waszyngtonu odpowiadają za masowy napływ narkotyków do USA. Trump podkreślił, że po wcześniejszych akcjach na morzu teraz „teraz także ląd wchodzi w grę”.
Rzecznicy rządu w Caracas natychmiast odpowiedzieli groźbami o zdecydowanej obronie własnej suwerenności. Przywódcy Wenezueli wskazali, że Stany Zjednoczone przekraczają granice prawa międzynarodowego, a ewentualna agresja może sprowokować poważny konflikt w regionie.
Co to oznacza dla Ciebie
Ten komunikat może wpłynąć na cały region od destabilizacji rynków w Ameryce Łacińskiej po wzrost cen surowców i wzmożony napływ uchodźców. Dla rynku globalnego i inwestorów oznacza eskalację ryzyka geopolitycznego w regionie Karaibów i Ameryki Południowej.
Dla zwykłego obywatela to przypomnienie, że bezpieczeństwo międzynarodowe przekłada się na codzienne życie od cen paliw po dostępność towarów. Nawet jeśli konflikt nie wybuchnie, sam fakt podniesienia poziomu napięcia może mieć wpływ na globalne łańcuchy dostaw, kursy walut i geopolitikę.
Dla Polski i Europy oznacza to konieczność monitorowania sytuacji oraz potencjalnego zaangażowania w reakcje międzynarodowe czy to w ramach NATO czy działań humanitarnych. Warto śledzić, czy zapowiedź Trumpa przerodzi się w konkretną decyzję i jaka będzie odpowiedź społeczności międzynarodowej.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.