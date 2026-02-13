Trump grzebie zielony ład! Niemcy w szoku po decyzjach Białego Domu.
Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa dokonują gwałtownego odwrotu od globalnej strategii klimatycznej. 13 lutego 2026 roku świat obiegły informacje o zniesieniu kluczowych regulacji ograniczających emisje gazów cieplarnianych co wywołało natychmiastową i ostrą reakcję rządu w Berlinie. Decyzje Białego Domu oznaczają nie tylko powrót do dominacji paliw kopalnych ale także potencjalne rozbicie jedności zachodu w kwestiach ochrony środowiska.
Biały Dom stawia na ropę i gaz zamiast odnawialnych źródeł energii
Donald Trump podpisał serię rozporządzeń wykonawczych które unieważniają restrykcje nałożone na sektor wydobywczy oraz energetykę węglową. Nowa administracja w Waszyngtonie uważa że polityka klimatyczna poprzedników była hamulcem dla amerykańskiej gospodarki i prowadziła do utraty konkurencyjności. Deutsche Welle podaje że zmiany te obejmują ułatwienia w procesie szczelinowania hydraulicznego oraz zniesienie limitów emisji dla nowych elektrowni cieplnych.
W 2026 roku Stany Zjednoczone zamierzają stać się absolutnym liderem w eksporcie gazu skroplonego oraz ropy naftowej ignorując cele wyznaczone przez Porozumienie Paryskie. Donald Trump wielokrotnie powtarzał że Ameryka potrzebuje taniej energii aby odbudować przemysł wytwórczy i to właśnie ta wizja jest obecnie realizowana z pełną bezwzględnością. Amerykańska niezależność energetyczna jest ważniejsza niż biurokratyczne limity narzucane przez organizacje międzynarodowe, to główne hasło płynące z Waszyngtonu 13 lutego 2026 roku.
Niemiecki rząd ostrzega przed izolacją USA w walce o klimat
Reakcja Berlina na działania Donalda Trumpa była wyjątkowo chłodna i pełna niepokoju. Przedstawiciele niemieckiego rządu otwarcie krytykują Waszyngton twierdząc że odwrót od zielonej energii to błąd historyczny który zniweczy lata globalnych wysiłków. Niemcy obawiają się że brak zaangażowania największej gospodarki świata w ochronę klimatu zachęci inne kraje do podobnych kroków co doprowadzi do nieodwracalnych zmian w ekosystemie planety.
Berlin podkreśla że Europa nie zamierza rezygnować ze swoich celów i będzie kontynuować transformację energetyczną mimo decyzji Donalda Trumpa. Istnieje jednak realna obawa o wojnę handlową ponieważ amerykańskie produkty wytwarzane przy użyciu tańszej i brudniejszej energii mogą wypierać z rynku droższe towary europejskie. 13 lutego 2026 roku dyplomacja niemiecka zaczęła intensywne konsultacje z partnerami z Unii Europejskiej aby wypracować wspólną odpowiedź na klimatyczny egoizm Stanów Zjednoczonych.
Gospodarcze skutki klimatycznego zwrotu Donalda Trumpa w 2026 roku
Decyzje podjęte w Waszyngtonie mają bezpośredni wpływ na rynki finansowe oraz plany inwestycyjne globalnych korporacji. Akcje spółek z sektora wydobywczego wystrzeliły w górę podczas gdy firmy zajmujące się produkcją turbin wiatrowych oraz paneli słonecznych notują spore spadki. Donald Trump wierzy że obniżenie kosztów energii przyciągnie kapitał z powrotem do USA co w 2026 roku staje się realnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej borykającej się z wysokimi cenami prądu.
Dla polskich firm sytuacja ta jest dwuznaczna. Z jednej strony tańsze surowce z USA mogą obniżyć koszty produkcji ale z drugiej strony naciski Berlina na wprowadzanie ceł węglowych mogą utrudnić eksport do Stanów Zjednoczonych. Stabilność globalnego handlu w 2026 roku została mocno zachwiana a brak spójności w polityce klimatycznej między USA a Europą tworzy nową linię podziału wewnątrz sojuszu transatlantyckiego.
Jak chronić swoje interesy w obliczu zmian globalnej polityki klimatycznej
Zmiana kursu przez USA wymusza na przedsiębiorcach oraz inwestorach nową strategię działania w 2026 roku:
Monitoruj zmiany w przepisach dotyczących importu towarów z USA ponieważ Unia Europejska może wprowadzić specjalne opłaty wyrównawcze dla produktów wytwarzanych bez zachowania norm ekologicznych.
Dywersyfikuj portfel inwestycyjny uwzględniając powrót do łask tradycyjnych spółek energetycznych w USA ale nie rezygnuj z technologii zielonych w Europie gdzie wsparcie publiczne dla nich będzie wciąż bardzo silne.
Sprawdzaj certyfikaty pochodzenia energii dla swoich produktów ponieważ klienci na starym kontynencie w 2026 roku będą jeszcze bardziej zwracać uwagę na ślad węglowy mimo decyzji Donalda Trumpa.
Przygotuj się na większą zmienność cen surowców energetycznych na giełdach w 2026 roku ponieważ każda nowa decyzja Białego Domu będzie wywoływać gwałtowne reakcje spekulacyjne.
Rozważ inwestycje w technologie poprawiające efektywność energetyczną Twojego domu lub firmy bo niezależnie od polityki USA oszczędzanie energii zawsze będzie najbardziej opłacalnym wyborem w długim terminie.
