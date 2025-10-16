Trump i Putin znów rozmawiają! Historyczna zapowiedź, Trump ogłasza kolejne spotkanie z Putinem.
Trump rozmawiał z Putinem. Zapowiedź spotkania może zmienić losy wojny. Donald Trump i Władimir Putin po raz pierwszy od miesięcy odbyli rozmowę, która wywołała poruszenie na całym świecie.
Były prezydent USA określił ją jako „produktywną” i zapowiedział, że wkrótce dojdzie do osobistego spotkania obu przywódców. Co więcej, miejscem rozmów ma być Budapeszt.
Kulisy rozmowy
Według Trumpa dialog dotyczył przede wszystkim wojny w Ukrainie i możliwości wypracowania scenariusza jej zakończenia. Amerykański polityk zapewnił, że jeszcze przed spotkaniem z Putinem skonsultuje się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kreml z kolei podkreśla, że Rosja ma przewagę strategiczną, a dostawy zachodniej broni do Kijowa mogą tylko pogorszyć sytuację.
Spotkanie w Budapeszcie
Trump zaproponował, aby do historycznego spotkania doszło w Budapeszcie. To wybór nieprzypadkowy, bo Węgry od dawna uchodzą za kraj blisko współpracujący z Moskwą, a premier Viktor Orbán wielokrotnie deklarował chęć mediacji. Szczegóły terminu są wciąż ustalane, ale obie strony potwierdzają, że do rozmów dojdzie w najbliższych tygodniach.
O czym będą rozmawiać
Na stole leży kilka kluczowych tematów. Po pierwsze, przyszłość wojny w Ukrainie i możliwość wypracowania zawieszenia broni. Po drugie, ograniczenie dostaw zachodniego uzbrojenia, które Rosja uważa za eskalację. Nie bez znaczenia są też kwestie gospodarcze i przyszłe relacje handlowe USA z Rosją. Spotkanie może również otworzyć nową formułę rozmów pokojowych, w której Budapeszt stanie się miejscem symbolicznych negocjacji.
Świat wstrzymuje oddech
Zapowiedź spotkania Trumpa i Putina wzbudziła natychmiastowe reakcje. Zwolennicy uważają, że to szansa na zakończenie krwawego konfliktu i wyjście z impasu. Krytycy ostrzegają jednak, że rozmowy mogą zakończyć się ustępstwami wobec Kremla, a nie realnym pokojem.
Jedno jest pewne: polityczna scena światowa znowu drży w posadach. Spotkanie w Budapeszcie może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych tego roku, a jego efekty będą miały bezpośredni wpływ na miliony ludzi w Europie i poza nią.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.