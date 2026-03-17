Trump mówi wprost o przejęciu kraju. „Mogę zrobić, co chcę”

17 marca 2026 19:32 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Donald Trump zasugerował możliwość przejęcia kontroli nad Kubą, wskazując na pogłębiający się kryzys na wyspie. Jego słowa padają w momencie poważnych problemów energetycznych i rosnących napięć w regionie, co wywołuje pytania o dalsze działania USA.

Trump zapowiada możliwe działania wobec Kuby. W tle kryzys energetyczny i napięcia

Administracja Donalda Trumpa ponownie zaostrza kurs wobec Kuby. W ostatnich wypowiedziach prezydent USA zasugerował możliwość przejęcia kontroli nad wyspą, co wywołało szerokie komentarze wśród analityków i obserwatorów polityki międzynarodowej. Wypowiedzi pojawiają się w momencie pogłębiającego się kryzysu na Kubie.

Zobacz również:

Co się zmienia?

Donald Trump w trakcie wystąpienia w Białym Domu odniósł się do sytuacji na Kubie, wskazując na możliwość podjęcia zdecydowanych działań wobec tego kraju. Z jego wypowiedzi wynika, że rozważane są różne scenariusze – od działań politycznych po bardziej bezpośrednie formy zaangażowania.

Prezydent USA podkreślił, że sytuacja na wyspie stwarza przestrzeń do zmian, a administracja amerykańska pozostaje w kontakcie z przedstawicielami strony kubańskiej.

Kryzys na Kubie narasta

Tłem dla tych deklaracji jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza i energetyczna Kuby. W ostatnich dniach doszło do poważnych przerw w dostawach energii, które objęły znaczną część kraju.

Problem wynika głównie z niedoboru surowców energetycznych. Kuba w dużym stopniu opierała się na dostawach ropy z Wenezueli, które w ostatnim czasie zostały wstrzymane. To doprowadziło do ograniczenia produkcji energii i zakłóceń w funkcjonowaniu państwa.

Braki energii wpływają na codzienne życie mieszkańców, w tym działanie szpitali, przechowywanie żywności oraz funkcjonowanie gospodarki.

Zobacz również:

Powrót do twardej polityki USA

Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Kubą od lat pozostają napięte. Po okresie częściowej normalizacji w czasie administracji Baracka Obamy, obecna polityka USA ponownie zmierza w kierunku zwiększonej presji.

Administracja Donalda Trumpa podkreśla konieczność zmian politycznych na wyspie oraz wskazuje na problemy systemowe związane z funkcjonowaniem gospodarki i władz w Hawanie.

Możliwe scenariusze

Wypowiedzi prezydenta USA wywołały pytania o to, jakie działania mogą zostać podjęte. Wśród analizowanych scenariuszy pojawiają się zarówno rozwiązania dyplomatyczne, jak i bardziej zdecydowane formy nacisku.

Część ekspertów wskazuje, że możliwe są działania o charakterze politycznym lub gospodarczym, które miałyby doprowadzić do zmian na Kubie. Inni zwracają uwagę na ryzyko dalszej eskalacji napięć w regionie.

Co to oznacza dla sytuacji międzynarodowej?

Deklaracje Donalda Trumpa wpisują się w szerszy kontekst zmian w polityce USA wobec regionu Ameryki Łacińskiej. Sytuacja na Kubie może mieć wpływ na stabilność w regionie oraz relacje międzynarodowe.

Rozwój wydarzeń będzie zależał od dalszych decyzji administracji USA oraz reakcji władz w Hawanie. W najbliższym czasie kluczowe będzie to, czy działania ograniczą się do presji politycznej, czy przyjmą bardziej zdecydowaną formę.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl