Trump na dolarze? Kontrowersyjny projekt podzielił Amerykę.

4 października 2025 15:57 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja nad projektem monety o nominale jednego dolara z wizerunkiem Donalda Trumpa. Pomysł związany jest z obchodami 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości, które przypadają w 2026 roku.

Fot. Shutterstock

Na projekcie widnieje podobizna byłego prezydenta z uniesioną pięścią na tle amerykańskiej flagi oraz napis „FIGHT FIGHT FIGHT”, odnoszący się do jego słów wypowiedzianych tuż po zamachu na jego życie w 2024 roku.

Projekt od początku budzi ogromne kontrowersje. Amerykańskie prawo jasno zakazuje umieszczania wizerunku żyjących osób na monetach obiegowych. Wyjątkiem są monety pamiątkowe, jednak nawet w ich przypadku obowiązują ścisłe regulacje. To sprawia, że wielu ekspertów traktuje całą inicjatywę jako próbę politycznego manifestu, a nie realny projekt menniczy.

Departament Skarbu, który zaprezentował wstępny szkic monety, podkreśla, że nie jest to wersja ostateczna. Trwają konsultacje, a ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych miesiącach. Jeśli jednak projekt zostałby zatwierdzony, byłby to historyczny precedens — nigdy wcześniej nie zdecydowano się na umieszczenie żyjącego prezydenta na oficjalnym dolarze.

Pomysł błyskawicznie podzielił opinię publiczną. Zwolennicy Trumpa widzą w nim symbol patriotyzmu i uhonorowania polityka, który — ich zdaniem — zmienił bieg historii USA. Krytycy odpowiadają, że byłby to skandal, a nawet złamanie fundamentów tradycji amerykańskiej demokracji.

Debata wokół monety z Trumpem pokazuje, jak bardzo polityka w USA wkracza w każdy aspekt życia publicznego. Nawet waluta, symbol stabilności i wspólnoty narodowej, stała się areną ideologicznej walki.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

