Trump rozmawia z Zełenskim i raportuje europejskim przywódcom. W rozmowach uczestniczył też Karol Nawrocki
Po zakończonym szczycie w Anchorage na Alasce Donald Trump odbył serię intensywnych rozmów z kluczowymi partnerami politycznymi. W drodze powrotnej do Waszyngtonu amerykański prezydent długo rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Według informacji przekazanych przez Biały Dom, wymiana zdań była obszerna i dotyczyła zarówno ostatnich ustaleń ze spotkania z Władimirem Putinem, jak i przyszłych scenariuszy rozwoju sytuacji w Ukrainie.
Trump nie ograniczył się jednak wyłącznie do kontaktów z Kijowem. Jeszcze tego samego dnia przeprowadził serię rozmów telefonicznych z europejskimi liderami. Wśród nich znalazł się prezydent Polski Karol Nawrocki, który został poinformowany o przebiegu spotkania na Alasce i o możliwych konsekwencjach rozmów z rosyjskim przywódcą. Przekazanie raportu europejskim sojusznikom wpisuje się w zapowiedzianą wcześniej przez Trumpa strategię konsultowania każdego kroku z partnerami, zanim podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie konfliktu na wschodzie Europy.
Szczyt Trump–Putin w Anchorage trwał blisko trzy godziny i był pierwszym tak bezpośrednim kontaktem przywódców od dłuższego czasu. Choć obaj politycy pojawili się wspólnie na konferencji prasowej, szczegóły rozmów nie zostały ujawnione. Brak oficjalnych komunikatów otworzył przestrzeń do spekulacji na temat tego, jakie ustępstwa mogły być omawiane i czy rozmowy przyniosły realny postęp.
Europejscy liderzy zareagowali na wydarzenia w Anchorage pilną naradą. W dyskusji uczestniczą najważniejsi politycy Unii Europejskiej, w tym premier Donald Tusk. Spotkanie ma na celu ocenę sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska wobec dalszej polityki amerykańsko-rosyjskiej.
Cała sekwencja wydarzeń pokazuje, że relacje międzynarodowe w obliczu wojny w Ukrainie pozostają niezwykle dynamiczne. Trump stara się przedstawiać siebie jako lidera zdolnego do prowadzenia dialogu zarówno z Zełenskim, jak i z Putinem, jednocześnie podkreślając wagę sojuszy europejskich. Włączenie w rozmowy prezydenta Polski Karola Nawrockiego świadczy o rosnącym znaczeniu Warszawy w tej debacie i o konieczności zachowania wspólnego frontu wobec rosyjskich działań.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.