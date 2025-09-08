Trump szykuje rozmowę z Putinem. „Nie jestem zachwycony”
Donald Trump zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Słowa padły tuż po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, w którym zginęło roczne dziecko, a kilkanaście osób zostało rannych.
Trump o wojnie w Ukrainie
Prezydent USA przyznał, że nie jest zadowolony z rozwoju sytuacji. – Nie jestem zachwycony tym, co się tam dzieje. Wierzę, że rozwiążemy ten problem. Ale nie jestem z nich zadowolony. Nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z tą wojną – powiedział Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Waszyngtonie.
Podkreślił, że już „w ciągu kilku najbliższych dni” zamierza porozmawiać z Putinem o konflikcie. – Zrobimy to, jeśli chodzi o sytuację między Rosją a Ukrainą. Zrobimy to. Niektórzy europejscy przywódcy przyjadą do naszego kraju w poniedziałek lub wtorek i myślę, że rozwiążemy ten problem – dodał.
Europejscy liderzy w Białym Domu
Trump zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu przyjadą europejscy przywódcy. Według niego wspólne rozmowy mogą otworzyć drogę do znalezienia rozwiązania kryzysu. Nie zdradził jednak, o jakie państwa chodzi ani jakie konkretnie inicjatywy będą podejmowane.
Sankcje wobec Rosji
Prezydent USA zaznaczył również, że jest gotowy do przejścia do „drugiego etapu sankcji” wobec Moskwy. Nie podał szczegółów, ale jego administracja naciska na Europę, by wspólnie wprowadzić nowe restrykcje.
Sekretarz skarbu Scott Bessent wezwał niedawno Unię Europejską do zwiększenia presji gospodarczej, w tym nałożenia ceł na kraje, które kupują rosyjską ropę. – Jesteśmy gotowi zwiększyć presję na Rosję, ale potrzebujemy, by nasi europejscy partnerzy poszli za nami – podkreślił.
Rosja pod presją
Rosyjski atak na Kijów w niedzielę, w wyniku którego zniszczonych zostało 37 lokalizacji, w tym budynek rządowy, spotęgował oczekiwania na zdecydowaną reakcję Zachodu. W ocenie amerykańskich władz rozmowa Trumpa z Putinem oraz spotkanie z europejskimi przywódcami będą kluczowe dla przyszłego kształtu sankcji i ewentualnych rozmów pokojowych.
