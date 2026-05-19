Trump wiedział o sprawie Ziobry? Nowe doniesienia z USA wywołały burzę
Nowe doniesienia dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry w USA wywołały polityczną burzę. Według ustaleń Reutersa w przyspieszenie procedury wizowej dla byłego ministra sprawiedliwości miał być zaangażowany wysoki rangą urzędnik administracji USA, a w tle pojawiają się pytania o wiedzę Donalda Trumpa i kulisy działań amerykańskiej dyplomacji.
Reuters ujawnia kulisy wyjazdu Ziobry
Zbigniew Ziobro od ponad tygodnia przebywa w Stanach Zjednoczonych.
Media od kilku dni próbują ustalić, jak wyglądała procedura jego wyjazdu z Europy oraz uzyskania amerykańskiej wizy.
Według ustaleń Reutersa kluczową rolę miał odegrać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.
To właśnie on miał polecić przyspieszenie procedury wizowej dla byłego ministra sprawiedliwości.
Źródła agencji twierdzą, że ambasada USA w Budapeszcie otrzymała polecenie wydania dokumentów umożliwiających Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych.
W tle pojawia się Donald Trump
W medialnych doniesieniach pojawiły się pytania o ewentualną wiedzę Donalda Trumpa na temat całej sprawy.
Reuters zaznacza jednak, że nie ma dowodów na bezpośredni udział prezydenta USA.
Niejasna pozostaje również rola sekretarza stanu Marco Rubio.
Według części źródeł Ziobro miał otrzymać wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier Petera Magyara.
Tom Rose miał być w kontakcie
W sprawie pojawia się także nazwisko ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a.
Według jednego ze źródeł to właśnie od niego Christopher Landau miał dowiedzieć się o sytuacji Ziobry.
Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski, ocenił w rozmowie z „Faktem”, że wsparcie polityczne dla byłego ministra musiało pochodzić z wysokiego szczebla.
– W innym przypadku nie otrzymałby tej wizy – stwierdził dyplomata.
Ziobro miał opuścić Europę przez Serbię
Wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały, że były minister sprawiedliwości miał opuścić strefę Schengen przez Serbię.
Według „Newsweeka” podróż miała być starannie przygotowaną operacją, o której wiedziało niewiele osób.
Po przylocie do USA Ziobro miał udać się do Waszyngtonu.
Media spekulują, że może próbować związać się ze środowiskami konserwatywnymi w Stanach Zjednoczonych.
Relacje Polska-USA pod presją
Sprawa wywołała polityczne napięcia również w Polsce.
Jerzy Marek Nowakowski podkreślił jednak, że relacje Warszawy z Waszyngtonem są znacznie ważniejsze niż sprawa jednego polityka.
Dyplomata ostrzegł jednocześnie przed przenoszeniem polskich sporów politycznych na relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich tygodniach między Polską a USA pojawia się coraz więcej napięć na różnych poziomach.
Warszawa czeka na kolejne wyjaśnienia
Na razie nie wiadomo, czy polski rząd będzie domagał się dodatkowych wyjaśnień od strony amerykańskiej.
MSZ już wcześniej sygnalizowało niezadowolenie z całej sytuacji.
Sprawa Ziobry pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów politycznych ostatnich dni i może jeszcze długo budzić emocje zarówno w Polsce, jak i w USA.
