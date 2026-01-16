Trump z medalem Pokojowej Nagrody Nobla. Komitet wyjaśnia, co to oznacza
Liderka wenezuelskiej opozycji María Corina Machado przekazała Donaldowi Trumpowi medal Pokojowej Nagrody Nobla jako symbol uznania za jego wsparcie dla sprawy Wenezueli. Norweski Komitet Noblowski podkreślił jednak, że gest ten nie oznacza przyznania Trumpowi Nagrody Nobla.
Donald Trump otrzymał medal Pokojowej Nagrody Nobla. To gest wenezuelskiej opozycji
Liderka wenezuelskiej opozycji María Corina Machado przekazała Donaldowi Trumpowi medal Pokojowej Nagrody Nobla. Gest miał charakter symboliczny i był wyrazem uznania za – jak podkreślała – jego wsparcie dla sprawy Wenezueli. Norweski Komitet Noblowski wyraźnie zaznaczył jednak, że przekazanie medalu nie oznacza nadania Trumpowi Nagrody Nobla.
Symboliczny gest wobec byłego prezydenta USA
María Corina Machado, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2025 roku, poinformowała o przekazaniu medalu po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Jak mówiła, był to wyraz wdzięczności za jego „wyjątkowe oddanie na rzecz wolności Wenezueli”. Podkreślała jednocześnie brak zaufania do obecnych władz w Caracas oraz potrzebę dalszego międzynarodowego wsparcia dla demokratycznych zmian w kraju.
Machado zaznaczała, że gest miał wymiar historyczny i symboliczny, a nie formalny. W jej ocenie Trump odegrał istotną rolę w zwróceniu uwagi świata na sytuację w Wenezueli.
Historyczne odniesienia i polityczne przesłanie
Relacjonując rozmowę z Trumpem, Machado nawiązała do wydarzeń sprzed dwóch wieków. Przypomniała, że generał Lafayette podarował Simónowi Bolívarowi medal z wizerunkiem George’a Washingtona, który przywódca walk o niepodległość Ameryki Południowej przechowywał do końca życia.
Według Machado przekazanie medalu Pokojowej Nagrody Nobla miało podobne znaczenie – jako symbol solidarności i wsparcia dla walki o wolność. Jak podkreślała, był to gest „ludu Bolívara wobec spadkobiercy tradycji Washingtona”.
Wdzięczność za wsparcie dla opozycji
Podczas spotkań na Kapitolu z senatorami obu partii Machado mówiła, że działania administracji Trumpa miały – w jej ocenie – przełomowe znaczenie dla Wenezueli. Zwracała uwagę na potrzebę odbudowy instytucji państwowych, poszanowania praw człowieka, wolności słowa oraz przeprowadzenia wiarygodnego procesu wyborczego.
Podkreślała również, że powrót milionów emigrantów do kraju będzie możliwy tylko wtedy, gdy Wenezuela stanie się państwem prawa. W tym kontekście wyrażała poparcie dla kandydata opozycji Edmunda Gonzáleza, uznawanego przez część społeczności międzynarodowej za zwycięzcę ostatnich wyborów prezydenckich.
Stanowisko Komitetu Noblowskiego
Norweski Komitet Noblowski wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie wyjaśnił, że Pokojowej Nagrody Nobla nie można przekazać innej osobie. Jak podkreślono, nagroda – po jej ogłoszeniu – nie podlega cofnięciu, udostępnieniu ani przeniesieniu, a decyzja Komitetu ma charakter ostateczny.
Oznacza to, że Donald Trump nie został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, a otrzymanie medalu miało wyłącznie wymiar symboliczny i prywatny.
Pierwszy taki przypadek w historii Nobla
Historycy zajmujący się dziejami Nagrody Nobla zwracają uwagę, że to pierwszy przypadek, gdy laureat Pokojowej Nagrody Nobla zdecydował się przekazać swój medal innej osobie jako formę politycznego gestu. Zdarzały się jednak sytuacje, w których medal trafiał do rąk osób trzecich.
Przywoływany jest m.in. przypadek szwedzkiego pisarza Knuta Hamsuna, który przekazał medal Literackiej Nagrody Nobla hitlerowskiemu ministrowi propagandy Josephowi Goebbelsowi – co do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych epizodów w historii wyróżnienia.
Trump i Nobel – temat powracający
Donald Trump od lat publicznie deklarował, że uważa się za kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Jego kandydaturę popierali m.in. niektórzy zagraniczni przywódcy, w tym premier Izraela Benjamin Netanjahu. Przekazanie medalu przez Machadę wpisuje się w ten kontekst, choć – jak podkreślają eksperci – nie ma żadnych skutków formalnych.
Wydarzenie ma przede wszystkim znaczenie polityczne i symboliczne, a nie prawne, i pokazuje, jak silnie Pokojowa Nagroda Nobla bywa wykorzystywana w międzynarodowych narracjach politycznych.
