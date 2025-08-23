Trump zaskoczył Nawrockiego! Takiego zaproszenia nikt się nie spodziewał
Karol Nawrocki szykuje się do jednej z najważniejszych wizyt w swojej prezydenturze. Na początku września spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem, a już teraz wiadomo, że amerykański przywódca postanowił przyjąć go w wyjątkowy sposób – zapraszając do prestiżowej rezydencji Blair House, w której zatrzymują się najważniejsi światowi goście.
Donald Trump zaprasza Karola Nawrockiego do Blair House. Symboliczny gest przed rozmowami w Waszyngtonie
Prezydent USA Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do prestiżowej rezydencji Blair House w Waszyngtonie. To wyjątkowy gest wobec polskiego prezydenta, który już na początku września odbędzie roboczą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Choć spotkanie z amerykańskim przywódcą ma charakter stricte polityczny, zaproszenie do oficjalnego domu gościnnego Białego Domu interpretowane jest jako wyraz szacunku i przyjaźni wobec Polski.
Blair House – rezydencja dla najważniejszych gości
Blair House, położony tuż przy Pennsylvania Avenue, uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Waszyngtonie. To właśnie tam zatrzymują się głowy państw i przywódcy, którzy przybywają do USA z oficjalnymi wizytami. W przeszłości mieszkali tam także polscy prezydenci podczas pobytów w stolicy Stanów Zjednoczonych. Trump, mimo roboczego charakteru wizyty Nawrockiego, zdecydował się przyznać mu ten przywilej.
– Zaproszenie do Blair House to nie tylko gest kurtuazji, ale także sygnał, że relacje polsko-amerykańskie pozostają szczególnie bliskie – zauważył korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, informując o decyzji Donalda Trumpa.
Szczegóły wizyty w Białym Domu
Karol Nawrocki przyleci do Waszyngtonu 2 września, dzień przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. 3 września o godzinie 11 czasu lokalnego (17 w Polsce) limuzyna prezydenta Polski podjedzie pod skrzydło Białego Domu, w którym znajduje się Gabinet Owalny. To tam odbędzie się oficjalne powitanie oraz główne rozmowy obu przywódców.
Według ustaleń RMF FM, po spotkaniu w Gabinecie Owalnym zaplanowano także wspólny lunch Nawrockiego i Trumpa. Choć szczegółowa agenda nie została ujawniona, Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że głównymi tematami będą kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego.
Polska z jasnym przesłaniem do USA
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że Nawrocki przekaże w Białym Domu jednoznaczny komunikat w sprawie Rosji. – Prezydent powie jasno, że Rosji i Władimirowi Putinowi nie wolno wierzyć – podkreślił Bogucki.
Rozmowy z Trumpem mają także dotyczyć dalszej współpracy wojskowej oraz wsparcia USA dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W obliczu rosnącego napięcia z Rosją, Polska liczy na wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa ze strony swojego kluczowego sojusznika.
