Trump znów o Polsce i dronach. Jego słowa wywołały burzę, ale czy mówił o naszym kraju?

19 września 2025 15:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kiedy prezydent USA zabiera głos w sprawie rosyjskich dronów nad Polską, każde jego słowo ma wagę. Najnowsza wypowiedź Donalda Trumpa dla Fox News wywołała lawinę komentarzy i interpretacji. Czy rzeczywiście zapowiedział pomoc Polsce „po wojnie”, czy to kolejne nieporozumienie medialne?

Fot. Shutterstock

Wywiad w Chequers. Trump ponownie o rosyjskich dronach

W czwartek Donald Trump udzielił wywiadu stacji Fox News w rezydencji brytyjskiego premiera Chequers. Po raz kolejny został zapytany o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony z nocy 9 na 10 września.

„Po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy. Ale podobno zostały wyłączone” – powiedział Trump, dodając, że „świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie”.

Amerykański prezydent ponownie wyraził rozczarowanie postawą Władimira Putina i przyznał, że myślał, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie będzie łatwiejsze ze względu na jego stosunki z rosyjskim przywódcą.

Kontrowersyjna wypowiedź o „pomocy po wojnie”

Dziennikarka Martha MacCallum zauważyła, że brytyjski rząd ogłosił dodatkowe wsparcie powietrzne dla Polski i zapytała, czy Ameryka również wyśle myśliwce lub systemy Patriot. Odpowiedź Trumpa wywołała burzę interpretacji.

„Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie” – odpowiedział amerykański prezydent.

Ta wypowiedź szybko obiegła polskie media jako zapowiedź pomocy dla Polski „dopiero po wojnie”, co wywołało falę krytyki i niepokoju.

PAP przeprasza za błędną interpretację

Szybko jednak okazało się, że doszło do nieporozumienia. Polska Agencja Prasowa po godzinie 11 w piątek zamieściła skorygowaną wersję depeszy i przeprosiła za wprowadzenie w błąd.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, wyjaśnił na antenie Polsat News: „Myślę, że tutaj doszło do pewnej pomyłki. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, ale później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy i prezydent Trump zdaje się odpowiadał w sprawie Ukrainy”.

Jak dodał Przydacz: „I rzeczywiście to pasuje do Ukrainy: Ukrainę (Stany Zjednoczone) wspierają wywiadowczo, a nie militarnie, a Polskę wspierają i wywiadowczo i militarnie”.

Eksperci: Trump mówił o Ukrainie, nie o Polsce

Korespondent „Faktów” TVN Marcin Wrona zwrócił uwagę, że słowa Trumpa „pasują do sytuacji Ukrainy, a nie Polski”. Podkreślił, że w Polsce są przecież żołnierze amerykańscy, amerykańskie uzbrojenie i sprzęt, działa baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie, a także systemy Patriot.

Były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński na platformie X napisał: „Nieprawdopodobne… Od wczoraj nasze media – głównie rządowe i prorządowe – oburzają się, jak to Trump powiedział że udzieli Polsce 'wsparcia lotniczego’ ale dopiero po wojnie. Problem w tym, że on to powiedział… ale o wsparciu dla Ukrainy!”

Zamieszanie informacyjne czy celowa dezinformacja

Całe zamieszanie pokazuje, jak łatwo może dojść do błędnej interpretacji wypowiedzi politycznych, szczególnie gdy dotyczą tak wrażliwych kwestii jak bezpieczeństwo narodowe. W kontekście pytania dziennikarka wspomniała zarówno o Polsce, jak i o wcześniejszych wypowiedziach Trumpa dotyczących Ukrainy z sierpnia.

Trump rzeczywiście w sierpniu mówił o amerykańskim wsparciu wojskowym dla Ukrainy po zakończeniu wojny. Podczas rozmowy z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim nie wykluczył nawet, że na ukraińskiej ziemi mogą pojawić się amerykańscy żołnierze.

Co to oznacza dla polsko-amerykańskich relacji

Mimo zamieszania medialnego, faktyczne stanowisko USA wobec Polski pozostaje niezmienne. Stany Zjednoczone wspierają Polskę zarówno militarnie, jak i wywiadowczo. W naszym kraju stacjonują amerykańscy żołnierze, działa baza w Redzikowie, a Warszawa otrzymuje nowoczesne systemy uzbrojenia.

Jak podkreślił Marcin Przydacz: „Nie ma co szukać niepotrzebnych emocji, niepotrzebnego newsa. Czasami się tak zdarza, że politycy i dziennikarze mówią coś innego, niż rzeczywiście mieli na myśli”.

Sprawa dronów wciąż bez jednoznacznej oceny

W kwestii samych dronów Trump pozostaje ostrożny w ocenach. Nie chce jednoznacznie stwierdzić, czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowe. „Nie chcę nikogo bronić, w Polsce zostały te drony zestrzelone. W ogóle nie powinno być ich w pobliżu Polski” – stwierdził w piątkowym wywiadzie dla Fox News.

Co praktycznie oznacza ta sytuacja:

  • Relacje polsko-amerykańskie pozostają stabilne pomimo medialnego zamieszania
  • USA kontynuują wsparcie militarne i wywiadowcze dla Polski
  • Błędne interpretacje mogą wpływać na opinię publiczną
  • Ważna jest weryfikacja informacji z oryginalnych źródeł

Historia pani Joanny: „Już myślałam, że zostaniemy sami”

Pani Joanna z Warszawy śledziła doniesienia medialne o wypowiedzi Trumpa z rosnącym niepokojem. „Przez cały dzień myślałam, że Ameryka nas rzuci, że zostaniemy sami z Rosją u granic. Dopiero wieczorem dowiedziałam się, że to była pomyłka dziennikarzy” – opowiada 45-letnia nauczycielka.

Podobnie reagowało wielu Polaków, którzy w pierwszych doniesieniach mediowych zobaczyli zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Pokazuje to, jak bardzo społeczeństwo jest wrażliwe na kwestie związane z sojuszami i gwarancjami bezpieczeństwa.

Wnioski z całej sytuacji:

  • Media mają ogromny wpływ na postrzeganie wydarzeń politycznych
  • Konieczna jest ostrożność w interpretacji wypowiedzi polityków
  • Społeczeństwo potrzebuje rzetelnej informacji o sprawach bezpieczeństwa
  • Błędne doniesienia mogą powodować niepotrzebny niepokój społeczny

Cała sytuacja to doskonały przykład tego, jak w dobie natychmiastowego przekazu informacji jeden błąd w interpretacji może wywołać lawinę reakcji. Na szczęście szybka korekta i wyjaśnienia ekspertów pozwoliły uspokoić sytuację i przywrócić właściwą perspektywę relacji polsko-amerykańskich.

Trump, mimo swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, nie zmienił zasadniczo podejścia USA do Polski. Amerykańskie wsparcie militarne i polityczne dla naszego kraju pozostaje faktem, niezależnie od medialnych zawirowań wokół pojedynczych wypowiedzi.

