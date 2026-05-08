Truskawki o 75 proc. droższe niż rok temu! Znamy stawki za nowalijki
Sytuacja na rynku owoców i warzyw charakteryzuje się wysokimi cenami truskawek oraz rosnącą podażą nowalijek. Podczas gdy za krajowe owoce z tuneli trzeba zapłacić znacząco więcej niż w ubiegłym roku, ceny wielu warzyw systematycznie spadają dzięki ciepłej pogodzie.
Cena truskawek jest obecnie wyższa o 75 proc. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Równocześnie ciepła aura na początku maja sprawiła, że na rynku hurtowym pojawia się coraz więcej nowalijek, co skutkuje obniżkami ich stawek.
Rynek truskawek: ceny i podaż
Obecnie na rynku dominują owoce z upraw pod osłonami, a ich dostępność nie jest jeszcze stabilna:
- Truskawki krajowe: Za kilogram owoców z tuneli należy zapłacić od 30 do 35 zł.
- Truskawki z importu: Kilogram owoców sprowadzanych np. z Grecji kosztuje od 20 do 22 zł. Liczba tych dostaw maleje, a importerzy planują je ostrożniej niż kilka tygodni temu.
- Perspektywy zbiorów: Termin głównego wysypu zależy od pogody w maju. Truskawki wymagają słońca i ciepła, a wilgoć sprzyja chorobom grzybowym. Na ten moment producenci z tuneli przybywają na rynek, ale podaż nie jest ciągła.
Nowalijki i warzywa krajowe
Wzrost temperatury wpłynął na większą dostępność krajowych warzyw, których ceny stają się coraz niższe:
- Ziemniaki: Młode krajowe ziemniaki odmiany Irga kosztują 15 zł za kg i znajdują nabywców. Stare ziemniaki są o połowę tańsze, jednak ich jakość pogarsza się, co może zmusić rolników do utylizacji zapasów.
- Cukinia i bób: Polska zielona cukinia kosztuje 5-6 zł za kg, a odmiany kolorowe od 12 do 15 zł. Krajowy bób z upraw szklarniowych kosztuje około 35 zł za kg.
- Pozostałe warzywa: W sprzedaży jest coraz więcej szparagów (15-16 zł za kg w zależności od rozmiaru) oraz rabarbaru. Sprzedawcy oczekują także pierwszych dostaw krajowych kalafiorów i brokułów.
Niepewność po przymrozkach
Eksperci podkreślają, że na obecnym etapie sezonu nie wiadomo, jakie straty w uprawach wywołały przymrozki z przełomu kwietnia i maja. Pełna ocena wpływu tych zjawisk na rynek będzie możliwa dopiero w trakcie trwania dalszej części sezonu.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska oraz informacji z rynku hurtowego w Broniszach (08.05.2026).
