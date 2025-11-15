Trwa dramatyczna akcja ratunkowa w Izabelinie. LPR doleciał na miejsce

15 listopada 2025 19:26

W sobotę w gminie Nieporęt doszło do poważnego zdarzenia nad Kanałem Żerańskim. Do wody wpadła osoba, która nie była w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Służby prowadzą intensywne działania ratownicze z udziałem jednostek specjalistycznych.

LPR wylądował na miejscu zdarzenia

Po kilku minutach od zgłoszenia na miejscu pojawiły się OSP Nieporęt, Legionowskie WOPR, JRG Legionowo oraz stołeczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego. Akcję wsparł również załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która doleciała na miejsce i oczekuje na wydobycie poszkodowanego z wody.

Na tę chwilę nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się osoba wyciągnięta z kanału. Służby nie udzielają informacji — trwa walka o każdą minutę.

Bardzo trudne warunki działań

Ratownicy podkreślają, że Kanał Żerański w tym rejonie jest wyjątkowo niebezpieczny. Stromy, osuwający się brzeg i zimna woda znacząco utrudniają prowadzenie działań. Poszukiwacze korzystają z sonarów i sprzętu nurkowego o dużym zasięgu.

Apel służb: nie wchodźcie na teren akcji

Policja i strażacy proszą okolicznych mieszkańców, rowerzystów i spacerowiczów o omijanie miejsca zdarzenia. Każda dodatkowa osoba w tym rejonie utrudnia dostęp ekipom ratunkowym.

Co to oznacza dla mieszkańców

Akcja ratunkowa nad Kanałem Żerańskim to kolejny sygnał ostrzegawczy dla wszystkich osób korzystających z rekreacji wzdłuż kanału.

– brzegi są śliskie i niestabilne,
– woda o tej porze roku jest wyjątkowo zimna,
– upadek nawet z niewielkiej wysokości może skończyć się tragicznie.

To miejsce od lat uchodzi za ryzykowne, a służby regularnie interweniują tam z powodu poślizgnięć i przypadkowych wpadnięć do wody.

W Izabelinie trwa akcja ratunkowa z udziałem OSP Nieporęt, Legionowskiego WOPR, JRG Legionowo, grupy wodno-nurkowej z Warszawy oraz załogi LPR. Stan poszkodowanego pozostaje nieznany. Służby pracują nieprzerwanie, by jak najszybciej udzielić pomocy.

