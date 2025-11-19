Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na polskich liniach kolejowych. Co to oznacza dla podróżnych i przewoźników
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Alarm zacznie obowiązywać 19 listopada 2025 roku od północy i potrwa do 28 lutego 2026 roku do godziny 23.59. To jeden z najwyższych stopni gotowości, jaki może zostać wprowadzony w czasie zagrożenia obejmującego infrastrukturę krytyczną państwa.
Stopień CHARLIE stosuje się w sytuacjach, gdy istnieją wiarygodne i potwierdzone informacje o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. W praktyce oznacza to szeroko zakrojone działania służb oraz zaostrzone procedury bezpieczeństwa na wszystkich objętych obszarach. Decyzja szefa rządu obejmuje zarówno podstawową infrastrukturę kolejową PKP PLK, jak i strategiczną linię szerokotorową LHS, kluczową dla transportu towarów ze wschodu.
Wprowadzenie stopnia CHARLIE oznacza natychmiastowe podniesienie poziomu gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei. Straż Ochrony Kolei będzie prowadzić wzmożone kontrole peronów, torów, przejazdów, mostów i stacji. Wojsko, policja i służby specjalne otrzymują rozszerzone uprawnienia do działań operacyjnych, a część procedur bezpieczeństwa zostaje uaktywniona automatycznie — w tym monitoring obiektów, patrole z użyciem dronów oraz kontrole dokumentów pracowników mających dostęp do infrastruktury.
Dla podróżnych może to oznaczać większą liczbę patroli na dworcach, kontrole bagażu, ograniczenia w dostępie do niektórych stref oraz możliwe, choć niewielkie, opóźnienia wynikające z działań służb. Infrastruktura PKP PLK i LHS to jeden z kluczowych elementów transportu w Polsce, dlatego ochrona obejmie także obiekty techniczne i miejsca, do których pasażerowie na co dzień nie mają dostępu.
Stopień CHARLIE wprowadza również obowiązki dla osób pracujących na kolei. Zaostrzone procedury dotyczą m.in. sposobu zgłaszania zagrożeń, przeglądów technicznych, wzmocnienia zabezpieczeń dostępu do systemów informatycznych oraz ochrony newralgicznych punktów sterowania ruchem. Przewoźnicy zostaną zobowiązani do stosowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i współpracy ze Strażą Ochrony Kolei.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli w najbliższych miesiącach planujesz podróż koleją, przygotuj się na wzmożoną obecność służb, częstsze kontrole i dodatkowe środki bezpieczeństwa. Czasem może to oznaczać dłuższe dojście do peronu lub konieczność okazania dokumentu tożsamości. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie stopnia CHARLIE ma charakter prewencyjny i ma na celu zwiększenie ochrony pasażerów oraz infrastruktury w okresie podwyższonego ryzyka.
Najważniejsze jest zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń służb. Jeśli zauważysz podejrzane zachowania, pozostawione bagaże lub osoby przebywające w niedozwolonych miejscach, zgłoś to strażnikom SOK lub pracownikom kolei.
Decyzja premiera pokazuje, że państwo traktuje bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej priorytetowo. Dzięki temu podróż koleją ma pozostać bezpieczna nawet w okresie zwiększonego zagrożenia.
