Trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i jak masz się zachować
Od północy obowiązuje w Polsce trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego CHARLIE na wybranych liniach kolejowych. Decyzję podpisał premier Donald Tusk po rekomendacji MSWiA i ABW, w związku z aktami dywersji na infrastrukturze kolejowej. To najwyższy od lat poziom gotowości państwa, choć – co podkreślają służby – nie wiąże się on z żadnymi ograniczeniami dla obywateli. Dla zwykłych pasażerów to sygnał, że państwo pracuje w trybie podwyższonej czujności, a służby działają całą dobę.
Trzeci stopień CHARLIE obowiązuje do 28 lutego 2026 roku i obejmuje wybrane odcinki zarządzane przez PKP PLK i PKP LHS. Oznacza to, że wrażliwa infrastruktura kolejowa będzie pod szczególnym nadzorem. Służby mają obowiązek całodobowych dyżurów, dodatkowych patroli w newralgicznych miejscach oraz natychmiastowej gotowości do reakcji. To także wzmożone kontrole obiektów technicznych i większa liczba patroli w okolicach torów, wiaduktów i stacji.
Dla obywateli w praktyce niewiele się zmienia. Nie ma ograniczeń w przemieszczaniu się, nie wprowadza się blokad ani zakazów. Pasażerowie mogą jednak zauważyć częstsze kontrole, psy wyszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych, większą liczbę funkcjonariuszy oraz komunikaty przypominające o konieczności zachowania ostrożności. W czasie obowiązywania stopnia CHARLIE warto zwracać uwagę na nietypowe sytuacje w przestrzeni publicznej, szczególnie na dworcach – osoby zachowujące się nienaturalnie, porzucone torby czy pakunki, pojazdy zaparkowane w miejscach, które wcześniej były puste.
Co to oznacza dla ciebie? Przede wszystkim to, że w kolei mogą pojawiać się nagłe zmiany organizacyjne, dodatkowe komunikaty oraz sytuacje, które na co dzień zdarzają się rzadko. Jeśli podróżujesz pociągami, przyjdź na stację kilka minut wcześniej, sprawdzaj komunikaty przewoźników i tablice informacyjne. W pociągach i na dworcach warto zachować trzeźwość oceny i zgłaszać wszystko, co wygląda podejrzanie – numer alarmowy 112 działa całą dobę.
Wprowadzenie stopnia CHARLIE nie jest powodem do paniki, ale do rozsądnej czujności. Państwo zwiększa gotowość reagowania na zagrożenia, a obywatele powinni uważniej obserwować otoczenie. Eksperci podkreślają, że kluczowa jest szybka reakcja – w razie zauważenia niepokojących zdarzeń nie należy ich lekceważyć. Każde zgłoszenie, nawet drobne, może mieć znaczenie.
Na pozostałym obszarze Polski nadal obowiązuje stopień BRAVO i BRAVO-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, co oznacza podwyższoną gotowość służb również w internecie. Trzeci stopień alarmowy to wyraźny sygnał, że państwo traktuje zagrożenia poważnie i wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej. Dla podróżnych i mieszkańców to czas, w którym warto kierować się zasadą czujności, ale bez lęku. Państwo działa, służby pracują całą dobę, a każdy obywatel może pomóc, reagując na niepokojące sygnały i stosując się do poleceń służb.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.