Trzynasta emerytura 2026! Lista osób bez szans na dodatkowe pieniądze. Kto nie dostanie „trzynastki”?
Dodatkowe świadczenie w wysokości minimalnej emerytury trafi do większości seniorów w kwietniu. Istnieją jednak grupy osób, które mimo pobierania świadczeń, nie otrzymają wypłaty z ZUS ze względu na rygorystyczne przepisy.
Osoby z zawieszonym świadczeniem przedemerytalnym
Podstawowym warunkiem otrzymania pieniędzy jest prawo do wypłaty świadczenia na koniec marca. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które dorabiają i przekroczyły limit przychodów, nie otrzymają dodatku. Zawieszenie wypłaty następuje po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto miesięcznie.
ZUS podkreśla, że limity te nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Seniorzy w tym wieku mogą dorabiać bez ograniczeń i zachowują prawo do trzynastej emerytury.
Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku
Kolejną grupą wyłączoną z pobierania trzynastej emerytury są sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Osoby te po zakończeniu czynnej służby nie przechodzą na system emerytalny, lecz otrzymują uposażenie w wysokości 75 proc. sumy ostatniego wynagrodzenia i dodatku za wysługę lat. Status ten pozbawia ich prawa do dodatków wypłacanych emerytom i rencistom.
Laureaci emerytur olimpijskich
Z dodatkowego świadczenia wyłączeni są również zasłużeni sportowcy pobierający tzw. emeryturę olimpijską. Jest to specjalne świadczenie przyznawane medalistom igrzysk po ukończeniu 40. roku życia, o ile nie wypracowali oni klasycznej emerytury. W 2026 roku kwota ta wynosi 5116,99 zł miesięcznie, a przepisy nie przewidują łączenia jej z trzynastą emeryturą.
Warto pamiętać, że w przypadku trzynastej emerytury nie obowiązuje próg dochodowy, który jest stosowany przy wypłacie czternastej emerytury. Oznacza to, że wysokość podstawowego świadczenia nie wpływa na sam fakt przyznania dodatku, o ile nie zachodzą wymienione wyżej wyłączenia.
