Trzynasta emerytura 2027: Znamy prognozowaną kwotę! Seniorzy mogą liczyć na ponad 2000 zł,.
Choć do 2027 roku zostało jeszcze sporo czasu, pierwsze prognozy dotyczące wysokości dodatkowych świadczeń dla seniorów już teraz budzą ogromne emocje. Z najnowszych wyliczeń wynika, że 13. emerytura może osiągnąć rekordowy poziom, przekraczając barierę 2000 zł brutto. Dla tysięcy emerytów w Warszawie, borykających się z rosnącymi kosztami życia, to kluczowa informacja w kontekście planowania domowych budżetów.
Jak informuje serwis Infor.pl, wysokość trzynastej emerytury jest ściśle powiązana z kwotą najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Oznacza to, że ostateczna suma, jaka wpłynie na konta seniorów w 2027 roku, zależy od wskaźnika marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Obecne założenia makroekonomiczne pozwalają jednak na nakreślenie konkretnych scenariuszy.
Ile wyniesie „trzynastka” w 2027 roku? Kluczowe prognozy:
- 2040 zł brutto – to szacowana kwota świadczenia, przy założeniu prognozowanego wzrostu najniższej emerytury.
- Zależność od inflacji: Ostateczna kwota będzie wypadkową inflacji oraz realnego wzrostu płac w gospodarce narodowej.
- Wypłata „na rękę”: Należy pamiętać, że od kwoty brutto zostanie odprowadzona składka zdrowotna oraz ewentualna zaliczka na podatek dochodowy (jeśli suma świadczeń przekroczy kwotę wolną).
Kto w Warszawie otrzyma dodatkowe pieniądze?
Zasady przyznawania 13. emerytury pozostają niezmienne. Świadczenie przysługuje wszystkim osobom, które na dzień 31 marca 2027 r. będą miały prawo do:
- emerytury (w tym pomostowej i kapitałowej),
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty rodzinnej lub socjalnej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
W Warszawie, będącej domem dla jednej z największych społeczności senioralnych w Polsce, wypłaty te tradycyjnie zasilają lokalną konsumpcję i pomagają w regulowaniu opłat za media czy zakupie leków.
Automatyczna wypłata bez zbędnych formalności
Ważną informacją dla warszawskich emerytów jest fakt, że aby otrzymać trzynastkę, nie trzeba składać żadnego wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaci środki automatycznie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne, dodatkowe pieniądze trafią do nich w maju.
Eksperci Infor.pl podkreślają, że trzynastka jest świadczeniem gwarantowanym ustawowo, co oznacza, że jest wypłacana niezależnie od wysokości podstawowej emerytury, otrzyma ją zarówno osoba z emeryturą minimalną, jak i senior pobierający wysokie świadczenie branżowe.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Infor.pl dotyczącej prognozowanej wysokości 13. emerytury w 2027 roku (01.05.2026).
