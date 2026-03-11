Trzynasta emerytura w 2026 roku. Sprawdź, czy Twój przelew jest bezpieczny! [LISTA]

11 marca 2026 20:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Trzynasta emerytura stała się stałym elementem domowych budżetów milionów Polaków. Jednak rok 2026 przynosi konkretne zasady, które mogą zaskoczyć niektórych seniorów. Choć świadczenie jest gwarantowane ustawowo, nie każdy, kto pobiera pieniądze z ZUS, otrzyma dodatkowy przelew. Sprawdziliśmy, kto znajduje się na liście uprawnionych, a kto w tym roku nie ma szans na dodatkową gotówkę.

Kluczowa data: 31 marca 2026

To najważniejszy termin dla każdego emeryta i rencisty. Aby otrzymać „trzynastkę”, prawo do pobierania świadczenia podstawowego musi być aktywne na dzień 31 marca 2026 roku. Jeśli przejdziesz na emeryturę dopiero w kwietniu, pieniądze przejdą Ci koło nosa.

Komu przysługuje trzynastka?Dodatkowe pieniądze otrzymają osoby pobierające:

  • Emerytury (w tym pomostowe, okresowe i kapitałowe),
  • Renty (z tytułu niezdolności do pracy, socjalne, rodzinne),
  • Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • Świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne.

Uwaga! Te osoby nie otrzymają świadczenia

Istnieje konkretna grupa osób, które mimo statusu seniora lub pobierania wsparcia, zostaną pominięte przy wypłatach. Warto to sprawdzić wcześniej, by uniknąć rozczarowania przy sprawdzaniu stanu konta.

Lista osób wykluczonych z „trzynastki” w 2026 r.:

  • Osoby, których prawo do świadczenia zostało zawieszone na dzień 31 marca 2026 r. (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania).
  • Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku (ze względu na odrębny status prawny ich uposażenia).
  • Osoby pobierające jedynie świadczenie honorowe (dla stulatków), o ile nie pobierają jednocześnie standardowej emerytury lub renty.

Ile wyniesie „trzynastka” w 2026 roku? [TABELA]

Kwota dodatkowego świadczenia jest równa wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Parametr Wartość prognozowana (2026)
Kwota brutto Równa emeryturze minimalnej po waloryzacji
Podatek dochodowy Pobierany zgodnie z progami (chyba że kwota wolna go niweluje)
Składka zdrowotna 9% (pobierana obowiązkowo)
Termin wypłaty Kwiecień 2026 (maj dla świadczeń przedemerytalnych)

Warto pamiętać, że trzynasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli jesteś na liście uprawnionych, ZUS lub KRUS przeleje pieniądze automatycznie wraz z kwietniowym świadczeniem.

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy ekonomicznej Business Insider Polska (11.03.2026).

 

