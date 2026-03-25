Trzynasta emerytura wyższa o 200 złotych: jeden wniosek zwiększy wypłatę. Kto może się ubiegać?
W kwietniu 2026 roku polscy seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę, która po marcowej waloryzacji o 5,3 proc. wynosi 1978,49 zł brutto. Ze względu na układ kalendarza i przypadające na 5 i 6 kwietnia Święta Wielkanocne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspieszy część przelewów, aby pieniądze trafiły do uprawnionych jeszcze przed świątecznymi zakupami
Kwoty netto i sposób na wyższą wypłatę „na rękę”
Wysokość trzynastki, która ostatecznie trafi na konto seniora, zależy od pobranej zaliczki na podatek dochodowy. Standardowo osoby z emeryturą poniżej 2500 zł brutto otrzymują ok. 1638 zł netto, natomiast przy wyższych świadczeniach kwota ta spada do ok. 1443 zł netto. Istnieje jednak sposób, aby zwiększyć realną wypłatę o blisko 200 zł.
Seniorzy, których łączne roczne dochody nie przekraczają 30 000 zł (kwota wolna od podatku), mogą uniknąć pobierania zaliczki na PIT od dodatkowego świadczenia. W tym celu należy złożyć w ZUS formularz EPD‑21. Dzięki temu oświadczeniu nadpłata podatku nie będzie zamrożona do czasu rozliczenia rocznego, lecz trafi do portfela emeryta od razu przy kwietniowej wypłacie.
Terminy wypłat i formalności
Trzynastki są wypłacane automatycznie wraz z bieżącą emeryturą lub rentą w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W 2026 roku harmonogram ulegnie następującym modyfikacjom:
-
Termin 6 kwietnia: Pieniądze wpłyną wcześniej, jeszcze przed Wielkanocą.
-
Termin 25 kwietnia: Ze względu na sobotę, wypłata zostanie zrealizowana w piątek 24 kwietnia.
Formularz EPD‑21 można złożyć elektronicznie przez platformę eZUS, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki. Raz złożone oświadczenie pozostaje ważne w kolejnych latach, chyba że senior zdecyduje się je odwołać.
Co należy zrobić?
-
Złóż wniosek EPD‑21: Jeśli Twoje roczne dochody są niskie, wypełnij formularz, aby otrzymać o ok. 200 zł wyższą trzynastkę „na rękę” bez czekania na zwrot podatku z urzędu skarbowego.
-
Pobierz druk z sieci lub urzędu: Formularz jest dostępny na stronie zus.pl oraz w każdej placówce ZUS w formie papierowej.
-
Sprawdź datę przelewu: Jeśli Twój termin wypłaty przypada na 6 kwietnia, spodziewaj się środków na koncie przed 5 kwietnia (Niedzielą Wielkanocną).
-
Nie szukaj dodatkowych wniosków o trzynastkę: Pamiętaj, że samo świadczenie przyznawane jest z urzędu – nie musisz składać żadnego podania, aby je otrzymać.
-
Wykorzystaj platformę eZUS: Jeśli posiadasz profil zaufany, formalności związane z podatkiem załatwisz bez wychodzenia z domu.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.