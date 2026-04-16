TSUE ogłasza wyrok! Frankowicze muszą oddać bankom pożyczone pieniądze. Koniec snów o darmowych mieszkaniach.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał wątpliwości dotyczące rozliczeń po unieważnieniu kredytów frankowych. Banki mają pełne prawo domagać się zwrotu pożyczonych pieniędzy, co oznacza, że kredytobiorcy nie unikną spłaty pożyczonej kwoty. Sprawdź, co dokładnie orzekł Trybunał i jak teraz będą wyglądać rozliczenia w sądach.
Kapitał do zwrotu, fakty o wyroku Trybunału
Najnowsze orzeczenie TSUE jasno określa zasady gry po tym, jak sąd uzna nieważność umowy (czyli sytuację, w której umowę kredytową uznaje się za nigdy nieistniejącą z powodu błędów prawnych). Fakt, że banki stosowały w umowach niedozwolone klauzule, nie daje klientom prawa do zachowania całej pożyczonej kwoty. Kredytobiorca musi oddać kapitał, czyli dokładnie tę sumę pieniędzy, którą fizycznie otrzymał od banku na zakup nieruchomości.
|Element rozliczenia
|Co z nim po wyroku?
|Status dla klienta
|Kwota kredytu (kapitał)
|Musi zostać zwrócona bankowi w całości
|Obowiązek spłaty
|Odsetki i prowizje
|Przepadają na rzecz klienta przy unieważnieniu
|Zysk kredytobiorcy
|Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
|Banki nie mogą go żądać
|Zysk kredytobiorcy
|Waloryzacja kwoty inflacją
|Niedozwolona dla banków
|Zysk kredytobiorcy
Dlaczego to orzeczenie jest tak ważne?Wyrok TSUE kończy okres niepewności i ucina najbardziej radykalne interpretacje prawne:
- Brak darmowego lokalu: Kredytobiorca zyskuje „darmowy kredyt” (oddaje tylko tyle, ile pożyczył, bez odsetek), ale nie „darmowe mieszkanie”.
- Ochrona banków przed upadkiem: Gdyby banki nie odzyskały kapitału, polski system finansowy mógłby zostać zdestabilizowany.
- Jasność dla sądów: Sędziowie w całej Polsce otrzymali wyraźną instrukcję, jak zamykać spory frankowe.
Fakty o rozliczeniach: Co teraz czeka frankowiczów?
Fakt, że bank odzyska kapitał, nie zmienia faktu, że unieważnienie umowy wciąż jest dla klientów bardzo opłacalne. Statystyka pokazuje, że po wyeliminowaniu odsetek i kosztów dodatkowych, realny koszt kredytu spada do zera. Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że teraz nastąpi fala tzw. potrąceń. Jest to mechanizm, w którym klient i bank wzajemnie odejmują swoje roszczenia, jeśli klient spłacił już więcej, niż pożyczył, to bank będzie musiał oddać mu nadwyżkę.
W 2026 roku saga frankowa wchodzi w fazę finalnych rozliczeń. Dane są jednoznaczne: prawo chroni konsumenta przed nieuczciwymi umowami, ale nie pozwala na bezpodstawne wzbogacenie się kosztem banku. Statystyki wskazują, że większość procesów wciąż kończy się wygraną kredytobiorców, ale teraz każdy z nich musi być przygotowany na jednorazowy zwrot pożyczonej sumy. Jeśli Twój proces właśnie dobiega końca, sprawdź dokładnie swoje wpłaty może się okazać, że Twój kapitał jest już spłacony w całości, a bank musi przelać pieniądze Tobie. Era „cudownych rozwiązań” się kończy, zaczyna się czas rzetelnej matematyki sądowej.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.