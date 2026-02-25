Tę aplikację warto mieć w telefonie! Darmowe szkolenia z bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i technik przetrwania
Wojska Ochrony Cyberprzestrzeni (WOC) rekomendują instalację nowej platformy edukacyjnej #wGotowości, która ma na celu podniesienie kompetencji obywateli w sytuacjach kryzysowych. Narzędzie oferuje szeroki zakres wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa, technik przetrwania oraz ratownictwa medycznego, stanowiąc odpowiedź na współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem cyfrowym i fizycznym
Interaktywny model nauki i certyfikacja
Aplikacja bazuje na systemie ścieżek tematycznych, które prowadzą użytkownika przez filmy instruktażowe przygotowane przez profesjonalistów. Program nauczania został podzielony na cztery kluczowe filary: cyberhigienę, ogólne bezpieczeństwo, pierwszą pomoc oraz techniki przetrwania. Taka konstrukcja pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy w sposób praktyczny i przejrzysty.
Istotnym elementem platformy jest system grywalizacji. Po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego użytkownik może przystąpić do quizu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Poprawne udzielenie odpowiedzi nagradzane jest punktami oraz wirtualnymi odznakami. System ten pozwala na budowanie indywidualnego profilu użytkownika, w którym widoczna jest aktualna ranga oraz historia osiągnięć, co motywuje do dalszego rozwoju umiejętności.
Bieżące informacje i szeroka dostępność
Poza modułami szkoleniowymi #wGotowości pełni funkcję oficjalnego kanału informacyjnego. Użytkownicy otrzymują dostęp do sekcji newsowej, w której publikowane są komunikaty dotyczące aktualnych zagrożeń oraz poradniki przygotowane przez ekspertów od bezpieczeństwa narodowego. Aplikacja umożliwia również zapisywanie się na dodatkowe, specjalistyczne kursy tematyczne.
Narzędzie jest w pełni bezpłatne i dostępne dla wszystkich posiadaczy smartfonów z systemami iOS oraz Android. Dzięki temu dostęp do merytorycznej wiedzy o reagowaniu w sytuacjach kryzysowych jest możliwy w dowolnym miejscu i czasie, co wpisuje się w strategię budowania odporności społecznej na zagrożenia hybrydowe i wypadki losowe.
