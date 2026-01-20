Twoja reakcja ratuje życie! Poruszające interwencje policji. Apel: „śmiertelne zagrożenie!”
Zima nie bierze jeńców – dla osób starszych, schorowanych i samotnych obecne warunki pogodowe to walka o przetrwanie. Policjanci z Mazowsza apelują: „Nie bądźmy obojętni!”. Tylko w ostatnich dniach to właśnie czujność bliskich i szybka reakcja mundurowych zapobiegły tragediom, które mogły skończyć się tragicznie.
Dramat seniorki w Mławie: Posiłek silniejszy niż śnieżyca
W czwartek, 15 stycznia wieczorem, do mławskiego dyżurnego dotarło niezwykle smutne zgłoszenie. 80-letnia kobieta, która codziennie opiekuje się swoim niepełnosprawnym synem, została uwięziona w domu przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Nie mogła dostarczyć mu jedzenia. Do akcji wkroczyli dzielnicowy st. sierż. Dawid Szwarc oraz sierż. Damian Kawczyński. Jak podaje portal tvn24.pl, funkcjonariusze odebrali gotowy posiłek od seniorki i dowieźli go pod wskazany adres. Dzięki ich zaangażowaniu mężczyzna nie został bez pomocy.
Ratunek w ostatniej chwili: Wyziębiony 76-latek i jego czworonogi
W piątek, 16 stycznia rano, policjanci z Ostrowi Mazowieckiej wraz z pracownikiem opieki społecznej sprawdzali losy samotnych mieszkańców. W jednym z domów zastali 76-latka w krytycznym stanie. Mężczyzna żył w skrajnym chłodzie, był wycieńczony i skarżył się na ból nogi. Decyzja zapadła błyskawicznie – senior został przewieziony karetką do szpitala. Policjanci nie zapomnieli o jego towarzyszach: dwóch psach, które zostały na posesji. Mundurowi dopilnowali, aby gminni urzędnicy zaopiekowali się zwierzętami do czasu powrotu właściciela.
Ogrzali dom obcemu człowiekowi: Interwencja w gminie Wąsewo
W niedzielę, 18 stycznia, niepokojące wieści dotarły z gminy Wąsewo. Siostra 50-latka, zaniepokojona brakiem kontaktu z bratem, poprosiła o pomoc sąsiadkę i policję. Funkcjonariusze zastali mężczyznę leżącego w wychłodzonym domu. Policjanci wykazali się ogromną empatią – sami przynieśli drewno z szopy i rozpalili w piecu, by ogrzać dom schorowanego mieszkańca. Choć 50-latek nie musiał jechać do szpitala, policja objęła go nadzorem, angażując w pomoc dzielnicowego, opiekę społeczną oraz pomocną sąsiadkę.
TWÓJ ALERT: Jak możesz pomóc?
Policja przypomina, że wystarczy jeden telefon pod numer 112, by ocalić komuś zdrowie lub życie. Nie wahaj się dzwonić, jeśli widzisz osobę, która:
-
Przebywa na mrozie i wygląda na wychłodzoną.
-
Koczuje w miejscach nieprzystosowanych do schronienia.
-
Wydaje się zdezorientowana, chora lub jest pod wpływem alkoholu.
-
Jest samotna, starsza i od dłuższego czasu nie nawiązywała kontaktu z otoczeniem.
Pamiętaj: Twoja reakcja to jedyna szansa dla tych, którzy sami o pomoc poprosić nie mogą.
ZIMĄ CZUJNOŚĆ TO PODSTAWA #pomagamyichronimy
Mazowieccy #policja.nci cały czas patrolują i monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne: pustostany, altanki, ogródki działkowe i inne niezabezpieczone lokalizacje.
Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie –… pic.twitter.com/TxHr4fiwSm
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) January 20, 2026
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.