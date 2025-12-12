Tunel pod polsko-białoruską granicą odkryty. Ponad 180 osób przeszło niezauważenie
Straż Graniczna ujawniła kilkudziesięciometrowy tunel pod polsko-białoruską granicą w rejonie Narewki. Podziemnym przejściem przedostało się do Polski ponad 180 osób. Służby zatrzymały już ponad 130 migrantów, a poszukiwania pozostałych trwają. Konstrukcja to czwarte takie odkrycie w tym roku na Podlasiu.
Podziemny tunel pod polsko-białoruską granicą. Straż Graniczna ujawnia kolejne przejście wykorzystywane przez migrantów
W okolicach Narewki na Podlasiu funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kolejne w tym roku podziemne przejście pod granicą z Białorusią. Tunel umożliwił grupie migrantów nielegalne przedostanie się na terytorium Polski. Zatrzymano ponad 130 osób, a służby kontynuują poszukiwania pozostałych.
Co się zmienia?
Ujawnienie podziemnego przejścia pokazuje, że presja migracyjna na wschodniej granicy nadal rośnie, mimo zabezpieczeń terenowych i elektronicznych. Konstrukcja o wysokości około 1,5 metra została wydrążona pod barierą graniczną oraz drogą techniczną. Jej początek znajdował się około 50 metrów po stronie białoruskiej, wyjście natomiast zlokalizowano blisko zapory po stronie polskiej. Systemy monitoringu szybko wykryły ruch pod barierą.
Dzięki analizie danych funkcjonariusze ustalili, że z podkopu skorzystało w krótkim czasie ponad 180 osób. To największe tego typu przekroczenie granicy ujawnione w ostatnich miesiącach. Służby poinformowały, że tunel był przygotowany w sposób pozwalający na szybkie przemieszczanie się większych grup.
Fakty i tło sprawy
W akcji uczestniczyli strażnicy graniczni, policjanci oraz żołnierze. Wykorzystywano m.in. psy służbowe i sprzęt do przeczesywania terenu. Dotychczas zatrzymano ponad 130 cudzoziemców, głównie obywateli Afganistanu i Pakistanu. Wśród ujętych znaleźli się także obywatele Indii, Nepalu i Bangladeszu. Służby podkreślają, że część z zatrzymanych wymagała pomocy medycznej ze względu na trudne warunki przejścia.
W pobliżu miejsca ujawnienia podkopu funkcjonariusze zatrzymali także dwóch kierowców. To 69-letni mieszkaniec Małopolski oraz 49-letni obywatel Litwy. Oboje mieli odebrać migrantów i przewieźć ich dalej na zachód Europy. Trwają czynności wyjaśniające ich udział w procederze.
Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że to czwarty tunel wykryty na tym odcinku granicy w 2025 roku. W ocenie służb konstrukcje tego typu wskazują na coraz większą determinację grup przemytniczych. Zabezpieczenia elektroniczne umożliwiają szybkie wykrywanie naruszeń, jednak presja migracyjna pozostaje wysoka.
Co to oznacza dla czytelnika?
Kolejne wykryte przejście podziemne pokazuje, że mimo barier i nowoczesnych systemów nadzoru granica wschodnia pozostaje obszarem wysokiego ryzyka. Służby podkreślają, że każde naruszenie spotyka się z natychmiastową reakcją, ale skala prób przekroczeń wymaga stałego wzmacniania zabezpieczeń. Ujawnione działania przemytników mogą skutkować dalszymi zmianami procedur i wzmocnieniem kontroli na Podlasiu.
Nowy tunel pod polsko-białoruską granicą to kolejny przykład działań organizowanych grup ułatwiających migrantom nielegalne przekroczenie granicy. Dzięki szybkiej reakcji Straży Granicznej zatrzymano ponad 130 osób i udaremniono dalszy transport. Służby pracują nad ustaleniem wszystkich uczestników zdarzenia i zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie Narewki.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.