Turbina wiatrowa stanęła w płomieniach. Dramatyczna akcja strażaków
W niedzielny wieczór w miejscowości Rządza, w okolicach Mińska Mazowieckiego, doszło do pożaru turbiny wiatrowej. Ogień pojawił się na dużej wysokości, co znacząco utrudniało działania służb. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia mogło być uderzenie pioruna. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się w nocy.
Zdarzenia związane z infrastrukturą energetyczną, w tym turbinami wiatrowymi, zwracają uwagę na ryzyko związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Silne burze i wyładowania atmosferyczne mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji, szczególnie tych zlokalizowanych na otwartych terenach.
W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma szybka reakcja służb oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Fakty i tło sprawy
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb około godziny 21 w niedzielę. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali płonącą turbinę wiatrową, a ogień obejmował jej górną część na wysokości około 70 metrów.
Pierwszym krokiem było odłączenie zasilania elektrycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań. Następnie strażacy skupili się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia oraz gaszeniu spadających iskier, które mogły stanowić zagrożenie dla okolicznych działek.
W działaniach uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej, w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Mińska Mazowieckiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiśniewa, Jakubowa i Łazisk. Na miejscu obecna była także policja. Akcja gaśnicza trwała około sześciu godzin i zakończyła się około godziny 2 w nocy.
Prawdopodobna przyczyna pożaru
Według informacji przekazanych przez straż pożarną, najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było uderzenie pioruna. Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić instalacje elektryczne turbiny, prowadząc do zapłonu elementów konstrukcyjnych. Takie sytuacje należą do rzadkich, ale możliwych, szczególnie w czasie intensywnych burz i silnych wiatrów.
Zdarzenie nie spowodowało obrażeń u ludzi, jednak pokazuje, jak duże znaczenie ma zachowanie ostrożności podczas burz. Mieszkańcy powinni unikać przebywania w pobliżu wysokich konstrukcji oraz stosować się do komunikatów służb.
W przypadku zauważenia pożaru lub innych zagrożeń należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby i nie podejmować prób samodzielnego działania.
