Tusk chce sprowadzić Ziobrę z USA. Premier ostrzega: to nie będzie łatwe
Premier Donald Tusk zapowiedział działania mające doprowadzić do ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Szef rządu przyznał jednak, że procedura może być bardzo trudna i przypomniał głośną sprawę Edwarda Mazura, którego Polska bezskutecznie próbowała sprowadzić z USA przez wiele lat.
Tusk zwrócił się do Sikorskiego i Żurka
Podczas wtorkowego posiedzenia rządu Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o pilne działania dyplomatyczne.
Premier chce, aby amerykańscy partnerzy otrzymali pełne informacje dotyczące zarzutów ciążących na byłym ministrze sprawiedliwości.
– Chciałbym, żeby ta wiedza dotarła możliwie szeroko w Stanach Zjednoczonych – podkreślił Tusk.
Ekstradycja z USA może być bardzo trudna
Premier nie ukrywał, że sprowadzenie Ziobry do Polski może okazać się skomplikowane.
Tusk przypomniał sprawę Edwarda Mazura, którego Polska przez lata próbowała bezskutecznie ekstradować ze Stanów Zjednoczonych.
Mazur był podejrzewany o podżeganie do zabójstwa byłego komendanta głównego policji Marka Papały.
Mimo działań polskich władz amerykański sąd odrzucił wniosek o ekstradycję, a biznesmen pozostał w USA aż do śmierci.
Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych
Zbigniew Ziobro od kilku dni oficjalnie przebywa na terenie USA.
Wcześniej były minister znajdował się na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową za rządów Viktora Orbána.
Po zmianie władzy w Budapeszcie i zapowiedziach możliwej ekstradycji Ziobro opuścił Europę.
Według doniesień medialnych miał otrzymać wizę wydaną przez amerykańską ambasadę w Budapeszcie.
Reuters: w sprawę miał być zaangażowany wysoki rangą urzędnik USA
Agencja Reuters podała, że instrukcję dotyczącą wydania wizy miał wydać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.
Według źródeł dyplomata miał uznać, że Ziobro jest niesłusznie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości.
Reuters podkreśla jednak, że nie ma dowodów na bezpośrednie zaangażowanie Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marco Rubio.
Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów
Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
Prokuratura zarzuca mu między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywanie stanowiska.
Łącznie śledczy przygotowali 26 zarzutów.
Sejm uchylił immunitet Ziobrze w listopadzie 2025 roku i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie.
W tle sprawa Pegasusa
Donald Tusk podkreślił także, że chciałby, aby amerykańska administracja poznała szczegóły dotyczące wykorzystania systemu Pegasus.
Według premiera środki przeznaczone dla ofiar przestępstw miały zostać wykorzystane do zakupu systemu służącego do inwigilacji.
To właśnie te informacje mają być jednym z kluczowych elementów polskich działań wobec USA.
Rząd analizuje dwa możliwe scenariusze
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry jest już gotowy.
Rząd zastanawia się jednak, czy wysłać go natychmiast, czy poczekać na prawomocne orzeczenie dotyczące aresztu.
Według Żurka amerykańskie sądy federalne mogą oczekiwać dodatkowych dokumentów.
Warszawa liczy na współpracę USA
Polskie MSZ skierowało już notę do ambasady USA z pytaniami dotyczącymi podstaw wjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
Rząd podkreśla, że będzie konsekwentnie dążył do wyjaśnienia całej sprawy.
Tusk zaznaczył, że nikt „nie może liczyć na opuszczenie rąk przez państwo polskie”.
Co to oznacza?
Najważniejsze informacje:
– Donald Tusk chce doprowadzić do ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA,
– premier przyznał, że procedura może być bardzo trudna,
– rząd prowadzi rozmowy z amerykańską administracją,
– prokuratura przygotowała wobec Ziobry 26 zarzutów,
– w tle pozostają sprawy Funduszu Sprawiedliwości i systemu Pegasus.
Sprawa może stać się jednym z najgłośniejszych sporów polityczno-prawnych między Warszawą a Waszyngtonem w ostatnich latach.
