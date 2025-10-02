Tusk kończy kadencję. Jakie będą dalsze losy partii?
Jesienią Platforma Obywatelska szykuje duże zmiany – podczas konwencji ma zostać ogłoszone połączenie z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. To otworzy drogę do wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej i zakończy obecną kadencję Donalda Tuska.
Jesienią Platforma Obywatelska zorganizuje konwencję, podczas której ma zapaść decyzja o połączeniu ugrupowania z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. To krok, który otworzy drogę do wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej na początku przyszłego roku.
Koniec kadencji Tuska i nowe rozdanie
Kadencja obecnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska kończy się w drugiej połowie października. Choć formalnie ustępuje z funkcji, wybory jego następcy odbędą się dopiero po zakończeniu procesu zjednoczenia trzech partii. Oznacza to, że obecne kierownictwo pozostanie na stanowiskach do czasu powołania nowych władz.
Co dalej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska?
Po połączeniu ugrupowań Nowoczesna i Inicjatywa Polska najprawdopodobniej przestaną istnieć jako osobne partie. Ich działacze dołączą do nowej formacji, która ma funkcjonować pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz generalny PO, Marcin Kierwiński, podkreśla, że statut nowej organizacji będzie oparty na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Platformie.
Rozmowy nad połączeniem prowadzone są również w regionach, gdzie działacze lokalni ustalają szczegóły dotyczące struktury i podziału stanowisk. Jak mówią politycy KO, kluczowe będzie pogodzenie interesów różnych środowisk i wizji działania.
Zieloni poza nową strukturą
Zjednoczenie nie obejmie Zielonych, którzy pozostaną odrębną partią w ramach Koalicji Obywatelskiej. W październiku mają oni przeprowadzić własny kongres, podczas którego zdecydują o przyszłych kierunkach działania.
Początek nowego etapu
Połączenie PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska ma być początkiem nowego etapu dla Koalicji Obywatelskiej. Decyzja o wyborze władz zapadnie na przełomie roku, co będzie oznaczać koniec kadencji Donalda Tuska i otwarcie drogi dla jego następcy.
