Tusk: „Mamy to”. Są pieniądze na budowę polskiej elektrowni jądrowej
Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, co umożliwia uruchomienie finansowania i rozpoczęcie prac jeszcze w grudniu. Rząd zapowiada, że pierwsze 4 mld zł trafią do inwestora w najbliższych tygodniach, a projekt w Lubiatowie-Kopalino ma stać się kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego.
Co się zmienia?
Zgoda Komisji Europejskiej oznacza, że Polska może ruszyć z wieloletnim programem wsparcia dla projektu atomowego o mocy do 3750 MW. Program obejmuje zastrzyk kapitałowy dla Polskich Elektrowni Jądrowych, gwarancje skarbowe na całość długu oraz kontrakt różnicowy stabilizujący przychody przez 40 lat eksploatacji. Rząd deklaruje, że inwestycja ma pełne zabezpieczenie finansowe na poziomie 60 mld zł.
To kluczowa decyzja dla harmonogramu. Premier Donald Tusk poinformował, że pierwsze 4 mld zł zostaną przekazane jeszcze w grudniu. Zapowiedział także start prac budowlanych w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu.
Fakty i tło sprawy
Projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej został zgłoszony do KE we wrześniu ubiegłego roku. Obejmuje wsparcie na poziomie około 14 mld euro, co stanowi około 30 proc. wartości inwestycji. Pozostała część pochodzi z gwarantowanych mechanizmów finansowania i kredytów zabezpieczonych przez państwo.
Rząd podkreśla, że to największa inwestycja energetyczna w historii Polski. Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że energetyka jądrowa ma stać się filarem bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego miksu energetycznego na kolejne dekady. Projekt wpisuje się w strategię odejścia od paliw kopalnych oraz w poprawę bezpieczeństwa dostaw energii.
Elektrownia ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Plan zakłada uruchomienie pierwszego bloku do 2036 roku. Moc elektrowni ma wynieść do 3750 MW, co pozwoliłoby na pokrycie istotnej części krajowego zapotrzebowania na energię.
Co to oznacza dla czytelnika?
Decyzja KE kończy etap niepewności związany z finansowaniem projektu. Otwiera też drogę do rozpoczęcia robót przygotowawczych. Dla odbiorców energii oznacza to krok w kierunku stabilniejszych cen prądu i większej niezależności energetycznej kraju. Pierwsze efekty inwestycji będą widoczne dopiero w przyszłej dekadzie, ale jej znaczenie strategiczne jest podkreślane przez wszystkich uczestników procesu.
Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Rząd zapowiada szybki start prac i zapewnia finansowanie na poziomie 60 mld zł. Projekt w Lubiatowie-Kopalino ma ruszyć jeszcze w tym roku, a jego uruchomienie planowane jest na 2036 r.
