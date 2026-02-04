Tusk pilnie wezwał Czarzastego. W tle „rosyjski łącznik” i ruch prezydenta
Środowe przedpołudnie przyniosło nagłe przyspieszenie w polskiej polityce. Premier Donald Tusk w trybie pilnym spotkał się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Nie była to jednak kurtuazyjna wizyta przy kawie. Atmosfera jest gęsta, bo na stole leżą poważne oskarżenia o powiązania lidera Lewicy z rosyjskim kapitałem. Wszystko to na chwilę przed kluczowym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanym przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Premier żąda wyjaśnień? Spotkanie ostatniej szansy
Jak wynika z doniesień Polsat News, rozmowa w cztery oczy między szefem rządu a liderem Lewicy odbywa się w atmosferze wyczekiwania na polityczną burzę. Donald Tusk musiał zareagować na doniesienia medialne, które stawiają jedną z najważniejszych osób w państwie w bardzo niewygodnym świetle.
Spotkanie jest bezpośrednią reakcją na ruch Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki postanowił wykorzystać swoje uprawnienia i zwołał na przyszły tydzień (11 lutego) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Choć w agendzie znajdują się tematy gospodarcze i międzynarodowe, to jeden punkt budzi największe emocje: omówienie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Sejmu.
Rosyjska handlarka dziełami sztuki i udziały w hotelu
Sprawa, która zelektryzowała opinię publiczną, ma swoje źródło w publikacjach „Gazety Polskiej”. Dziennikarze śledczy prześwietlili interesy rodziny Czarzastych, docierając do niepokojących powiązań.
Według tych ustaleń, Włodzimierz Czarzasty oraz jego żona, Małgorzata, mieli utrzymywać relacje z obywatelką Rosji, Swietłaną Czestnych. Kobieta ta nie jest anonimową postać – ma zajmować się handlem dziełami sztuki i pracować dla domu aukcyjnego powiązanego z jednym z potężnych rosyjskich banków, kontrolowanych przez Kreml.
Zarzuty idą jednak dalej niż tylko znajomość. Media wskazują na powiązania kapitałowe – Rosjanka ma posiadać udziały w spółce hotelowej, której wiceprezesem jest żona marszałka. Sam polityk Lewicy miał również zasiadać we władzach podmiotu powiązanego z tym biznesem.
Prezydent Nawrocki mówi: „Sprawdzam”
Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, nie pozostawił złudzeń co do intencji głowy państwa. Zwołanie RBN ma na celu zmuszenie służb i samego zainteresowanego do wyjaśnienia tych relacji przed najważniejszymi osobami w państwie.
W agendzie spotkania 11 lutego znalazły się trzy punkty:
- Kwestia rządowej pożyczki na program SAFE,
- Zaproszenie Polski do międzynarodowej Rady Pokoju,
- Kluczowy punkt: Działania służb w sprawie wschodnich kontaktów Włodzimierza Czarzastego.
Dla koalicji rządzącej to ogromny problem wizerunkowy i polityczny. Pilne spotkanie Tuska z Czarzastym może służyć ustaleniu wspólnej linii obrony lub – w czarnym scenariuszu – podjęciu decyzji o politycznej przyszłości marszałka, zanim sprawa stanie na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Sytuacja, w której trzecia osoba w państwie (Marszałek Sejmu) jest podejrzewana o niejasne relacje z obywatelami wrogiego mocarstwa, bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo narodowe i stabilność sceny politycznej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może to doprowadzić do kryzysu w koalicji rządzącej i paraliżu prac Sejmu. Z drugiej strony, jeśli to tylko gra polityczna, jesteśmy świadkami ostrej walki między ośrodkiem prezydenckim a rządem.
