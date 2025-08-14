Tusk u Nawrockiego. Pierwsza rozmowa w cztery oczy o bezpieczeństwie Polski!

W Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Rozmowa w cztery oczy dotyczyła sytuacji w Ukrainie i nadchodzących rozmów światowych przywódców.

Donald Tusk i Karol Nawrocki po raz pierwszy twarzą w twarz. W tle wojna w Ukrainie

W Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze od objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa w cztery oczy dotyczy przede wszystkim sytuacji na froncie ukraińskim oraz nadchodzących negocjacji międzynarodowych.

Premier już dzień wcześniej zapowiedział chęć spotkania, podkreślając, że w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej rząd oraz głowa państwa muszą działać wspólnie. Tusk zaznaczył, że konstytucyjnie to rząd prowadzi politykę zagraniczną, jednak prezydent, reprezentując Polskę, powinien prezentować stanowisko wypracowane wspólnie. – Nie możemy pozwolić, by rozgrywali nas wrogowie czy nawet przyjaciele – mówił szef rządu.

Do rozmowy doszło na dzień przed planowanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które może okazać się kluczowe dla przyszłości wojny. Według zapowiedzi jednym z tematów ma być propozycja wymiany terytoriów między Rosją a Ukrainą, choć amerykańska administracja podkreśla, że Trump przede wszystkim chce wysłuchać stanowiska Putina.

