TVN może zmienić właściciela! W grę wchodzą miliardy i nazwisko Trumpa
Nagły zwrot w sprawie sprzedaży TVN. Do rozmów o przejęciu koncernu Warner Bros. Discovery, właściciela stacji, dołączył nowy gracz – Paramount Skydance, kontrolowany przez miliardera Larry’ego Ellisona, związanego z Donaldem Trumpem. Według agencji Bloomberg padła już pierwsza oferta, a jej wartość sięga miliardów dolarów. Stawka jest wysoka – od tej decyzji zależy przyszłość jednej z najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce.
Nagły zwrot w sprawie sprzedaży TVN. W transakcję wchodzi miliarder związany z Trumpem
Na światowym rynku mediów szykuje się jedna z największych transakcji ostatnich lat, a jej echa mogą mocno uderzyć także w Polskę. Koncern Warner Bros. Discovery, właściciel stacji TVN, ponownie rozważa sprzedaż części swoich aktywów. Do rozmów niespodziewanie włączył się nowy, potężny gracz – Paramount Skydance, kontrolowany przez miliardera Larry’ego Ellisona, założyciela technologicznego giganta Oracle.
Według ustaleń agencji Bloomberg, konsorcjum kierowane przez Paramount Skydance złożyło ofertę zakupu akcji Warner Bros. Discovery po około 20 dolarów za sztukę. Propozycja nie została jednak przyjęta – akcjonariusze uznali ją za zbyt niską. Wątpliwości budzi też kwestia ogromnego zadłużenia WBD, które sięga ponad 35 miliardów dolarów.
Cała sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ od ewentualnej decyzji o sprzedaży zależy przyszłość TVN – jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce. W strukturze WBD kanały telewizyjne, w tym CNN, TNT i właśnie TVN, mają znaleźć się pod skrzydłami nowego podmiotu – Discovery Global. Proces podziału koncernu na dwie niezależne spółki – Warner Bros (produkcja filmowa i streaming) oraz Discovery Global (telewizja i kanały zagraniczne) – ma zakończyć się w kwietniu 2026 roku.
Zainteresowanie Paramount Skydance to jednak coś więcej niż zwykła transakcja biznesowa. Nowy właściciel koncernu, David Ellison, syn Larry’ego Ellisona, jest blisko związany z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak przypomina amerykańska prasa, Paramount uzyskał zgodę na wcześniejszą fuzję dopiero po wypłacie 16 milionów dolarów fundacji Trumpa w ramach ugody sądowej dotyczącej sporu z telewizją CBS.
Gdyby Paramount rzeczywiście przejął Warner Bros. Discovery, byłaby to jedna z największych fuzji w historii światowych mediów, a jej skutki odczułby również polski rynek. Dla TVN mogłoby to oznaczać nowy rozdział – zarówno pod względem kierunku programowego, jak i niezależności redakcyjnej.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy nad TVN pojawia się widmo zmiany właściciela. W poprzednich latach mówiło się o zainteresowaniu m.in. czeskich, francuskich i węgierskich koncernów medialnych, z których część miała powiązania z politykami, w tym z rządem Viktora Orbána.
Na razie Warner Bros. Discovery nie komentuje spekulacji, ale jak podkreślają eksperci branży medialnej, nadchodzące miesiące mogą przesądzić o przyszłości TVN. Decyzje zapadną nie w Warszawie, lecz w Nowym Jorku i Hollywood – tam, gdzie ważą się losy światowych gigantów medialnych.
