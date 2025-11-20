TVP potwierdza tragiczne informacje. Żona Przemysława Babiarza zmarła po długiej chorobie
Telewizja Polska przekazała poruszającą wiadomość, która wstrząsnęła światem mediów i sportu. Odeszła Marzena Babiarz – żona znanego dziennikarza i komentatora Przemysława Babiarza. Informację potwierdził oficjalnie profil TVP Sport, publikując kondolencje i wspierając prezentera w tym wyjątkowo trudnym czasie.
Choroba trwała miesiącami. Babiarz mówił o tym otwarcie
Marzena Babiarz od długiego czasu zmagała się z poważną chorobą. Przemysław Babiarz, choć zawsze chronił swoją prywatność, wspomniał o problemach zdrowotnych rok temu. W jednym z wywiadów mówił szczerze:
„Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi”.
Dla wielu jego słowa były sygnałem, że rodzina Babiarzów przechodzi wyjątkowo trudny czas. Teraz wiadomo już, że mimo wielomiesięcznej walki, Marzena Babiarz zmarła.
Oficjalny komunikat TVP. Wszyscy łączą się w bólu
Redakcja TVP Sport wydała specjalne oświadczenie:
„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ukochanej Małżonki Przemysława Babiarza. Składamy Ci, Przemku, najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu i żalu z powodu odejścia Marzeny. Przyjmij proszę wyrazy otuchy i siły na nadchodzące dni”.
Pod wpisem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy od widzów, dziennikarzy i sportowców, którzy wyrażali wsparcie dla znanego komentatora.
Kim była Marzena Babiarz?
Choć unikała medialnego rozgłosu, była stałym wsparciem dla męża, który wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę odgrywa w jego życiu. Para przez lata uchodziła za jedną z bardziej zgranych i dyskretnych w środowisku medialnym.
Co to oznacza dla Przemysława Babiarza?
Śmierć tak bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać człowieka. Przemysław Babiarz, jeden z najbardziej lubianych komentatorów sportowych w Polsce, przechodzi dziś osobisty dramat, z którym będzie musiał mierzyć się przez długi czas. W branży mówi się, że może zrobić przerwę od pracy, by móc spokojnie przeżyć żałobę.
To bolesna wiadomość nie tylko dla rodziny, ale także dla wielu widzów, którzy od lat kojarzą Babiarza z profesjonalizmem, kulturą osobistą i ciepłym podejściem do sportu. Odejście jego żony poruszyło tysiące osób.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.