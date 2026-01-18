Twój bank doniesie na Ciebie do skarbówki. Te przelewy uruchamiają cichy alarm w systemie
Myślisz, że Twoje finanse to Twoja prywatna sprawa? Jesteś w błędzie. Od 2026 roku urzędnicy skarbowi zyskali potężny oręż w walce z ukrywaniem dochodów. Banki zostały zobligowane do automatycznego raportowania konkretnych zachowań klientów. Wystarczy jeden „nieostrożny” ruch kartą lub przelew, by system oznaczył Cię do kontroli. Sprawdź, co sprawia, że fiskus bierze Cię na celownik.
Czasy, w których tajemnica bankowa była świętością, odeszły w niepamięć. Już od 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa posiadała uprawnienia pozwalające zaglądać na konta Polaków bez ich wiedzy. Jednak przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, dokręcają śrubę jeszcze mocniej. Teraz pod lupą znalazły się nie tylko tradycyjne przelewy, ale każda transakcja bezgotówkowa, jaką wykonujesz w sklepie czy internecie.
Żadna karta nie jest bezpieczna. Skarbówka widzi wszystko
Nowe regulacje nie pozostawiają złudzeń – Wielki Brat patrzy na Twoje wydatki. Rozszerzone uprawnienia urzędników obejmują wgląd w operacje wykonywane wszystkimi rodzajami kart płatniczych. Nie ma znaczenia, czy płacisz kartą debetową, kredytową, przedpłaconą (pre-paid) czy korzystasz z nowoczesnych kart wirtualnych w aplikacji. Każdy z tych środków płatniczych zostawia cyfrowy ślad, który trafia do analizy.
Mechanizm jest bezlitosny: jeśli wydajesz więcej, niż oficjalnie zarabiasz, algorytm to wychwyci. System porównuje Twoje wydatki z deklaracjami PIT. Jeśli te dwie wartości drastycznie się „rozjeżdżają”, dla urzędnika jest to sygnał, że możesz ukrywać dochody z nielegalnych źródeł lub pracy na czarno.
Magiczna granica 25 tysięcy euro. Przekroczysz ją i masz kłopoty
Kluczowym elementem nowego systemu kontroli są sztywne limity kwotowe. Choć fiskus nie jest w stanie prześwietlić każdego obywatela, ustalono „czerwoną linię”, po przekroczeniu której włącza się alarm. Tą granicą jest suma transakcji wynosząca 25 tysięcy euro w skali roku. Oznacza to, że jeśli Twoje miesięczne obroty na kartach przekraczają średnio około 2 tysiące euro (czyli ponad 8-9 tysięcy złotych), automatycznie trafiasz na radar służb skarbowych.
Dla konsumentów indywidualnych oznacza to jedno: życie ponad stan stało się ryzykowne. Jeśli luksusowe zakupy czy zagraniczne wakacje opłacasz z pieniędzy, które nie mają pokrycia w Twoich oficjalnych zarobkach, wezwanie do złożenia wyjaśnień jest tylko kwestią czasu.
Banki jako informatorzy. Donos z automatu
Instytucje finansowe nie mają wyboru – stały się przedłużeniem ręki fiskusa. Banki są prawnie zobligowane do monitorowania aktywności swoich klientów i zgłaszania wszelkich anomalii. Podejrzane przelewy, nietypowe kwoty wpływające na konto czy nagły skok wydatków to sytuacje, które bank raportuje do Krajowej Administracji Skarbowej z automatu. W 2026 roku lista operacji, które mogą wzbudzić podejrzenia, jest długa, a Ty możesz dowiedzieć się o kontroli dopiero wtedy, gdy otrzymasz pismo z urzędu.
Co to oznacza dla Ciebie? Pilnuj „papierów”
W obliczu tak ścisłej inwigilacji finansowej, jedyną formą obrony jest transparentność. Jeśli planujesz większe wydatki lub otrzymujesz darowizny od rodziny, zadbaj o pełną dokumentację. Każdy przelew, który nie pasuje do Twojego profilu dochodowego, może stać się pretekstem do wszczęcia uciążliwej kontroli skarbowej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.