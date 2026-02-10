Twój e-PIT już gotowy. Co trzeba sprawdzić przed 30 kwietnia 2026 roku?
Od niedzieli 15 lutego 2026 roku ruszają roczne rozliczenia podatkowe za 2025 rok. W e-Urzędzie Skarbowym na podatników będą czekały wstępnie przygotowane deklaracje PIT, które w wielu przypadkach zostaną zaakceptowane automatycznie, jednak Ministerstwo Finansów apeluje, by przed końcem kwietnia dokładnie sprawdzić dane i dostępne ulgi.
Od niedzieli 15 lutego 2026 roku podatnicy mogą rozpocząć rozliczanie podatku dochodowego za 2025 rok. W usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, pojawią się wstępnie przygotowane zeznania podatkowe. Ministerstwo Finansów przypomina, że choć wiele deklaracji zostanie zaakceptowanych automatycznie, warto dokładnie sprawdzić dane przed końcem kwietnia.
Gotowe PIT-y w e-Urzędzie Skarbowym
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że od 15 lutego w systemie Twój e-PIT dostępne będą rozliczenia przygotowane na podstawie danych przekazanych przez płatników. Obejmują one m.in. informacje o przychodach, pobranych zaliczkach oraz zastosowanych zwolnieniach podatkowych.
Z usługi mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Dostęp możliwy jest przez stronę e-Urzędu Skarbowego oraz aplikację mobilną e-US, działającą przez całą dobę na komputerach i smartfonach.
Jak zalogować się do Twój e-PIT
Ministerstwo Finansów wskazuje kilka sposobów bezpiecznego logowania. Podatnicy mogą skorzystać z login.gov.pl, używając Profilu Zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Alternatywą jest logowanie danymi podatkowymi. W aplikacji mobilnej e-US dostęp zabezpieczony jest dodatkowo kodem PIN lub danymi biometrycznymi.
Automatyczna akceptacja i ważne terminy
Resort finansów przypomina, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2026 roku, jeśli podatnik wcześniej ich nie zmodyfikuje ani nie odrzuci. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L – te formularze wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia.
Osoby, które chcą skorzystać z ulg podatkowych, przekazać 1,5 proc. podatku na organizację pożytku publicznego lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, powinny sprawdzić i edytować swoje zeznanie przed upływem terminu.
Zwrot podatku nawet w 45 dni
Złożenie deklaracji drogą elektroniczną przyspiesza zwrot nadpłaty. Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku e-PIT-ów zwrot podatku następuje do 45 dni od złożenia zeznania, a w praktyce często szybciej. Przy rozliczeniach papierowych termin ten jest dłuższy.
Co to oznacza dla podatnika?
Rozpoczęcie rozliczeń w połowie lutego daje podatnikom więcej czasu na spokojne sprawdzenie danych i uniknięcie błędów. Choć system automatycznie akceptuje część deklaracji, odpowiedzialność za poprawność rozliczenia nadal spoczywa na podatniku. Eksperci doradzają, by nie odkładać weryfikacji PIT-u na ostatnie dni kwietnia.
