Twój sąsiad nie grzeje, a Ty płacisz? Zobacz, czy możesz wywalczyć niższy czynsz przez mróz
Zima 2025/2026 zapisze się w pamięci Polaków jako najmroźniejsza od dekady. Arktyczne temperatury uderzyły jednak najmocniej nie w termometry, a w portfele najemców. Gdy rachunki za ogrzewanie rosną o 50, a nawet 100%, pojawia się desperackie pytanie: czy właściciel mieszkania ma obowiązek obniżyć czynsz, by pomóc lokatorowi przetrwać zimę?
Liczniki kręcą się jak szalone
Eksperci rynku nieruchomości nie pozostawiają złudzeń – tegoroczny sezon grzewczy to finansowy nokaut. Według Mirosława Króla, wzrosty kosztów energii są drastyczne, szczególnie w domach ogrzewanych pompami ciepła, gdzie mróz wymusza gigantyczne zużycie prądu. Pełna skala problemu uderzy w nas wiosną, kiedy przyjdą ostateczne rozliczenia od dostawców energii.
Czy najemca może żądać obniżki?
Prawna analiza sytuacji nie pozostawia złudzeń, że sam fakt drastycznego wzrostu cen rynkowych za media nie stanowi dla najemcy automatycznej podstawy do domagania się obniżki czynszu. Jeżeli lokal jest odpowiednio dogrzany, a wszystkie instalacje działają bez zarzutu, to wzrost kosztów eksploatacyjnych jest traktowany jako ryzyko ekonomiczne, które zazwyczaj spoczywa na barkach lokatora. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w momencie, gdy rekordowe rachunki są bezpośrednim skutkiem wad technicznych lokalu. Prawo stoi po stronie najemcy w przypadkach, gdy wysokie koszty wynikają z nieszczelnych i przemarzających okien, awarii instalacji grzewczej, której właściciel mimo zgłoszeń nie naprawia, czy też ogólnego wychłodzenia pomieszczeń poniżej obowiązujących norm z powodu braku odpowiedniej izolacji lub wad konstrukcyjnych budynku. W takich okolicznościach, ze względu na ograniczenie przydatności lokalu do umówionego użytku, lokator ma pełne prawo domagać się proporcjonalnego zmniejszenia czynszu na cały czas trwania tych uciążliwości.
Puste mieszkania i „ucieczka” ciepła
Mroźna zima obnażyła problem sąsiedztwa. Jeśli wynajmowany lokal sąsiaduje z pustostanem, w którym nikt nie grzeje, ciepło ucieka przez ściany, a najemca płaci za dogrzewanie „za dwóch”. Choć prawo nie pozwala bezpośrednio obniżyć za to czynszu, właściciel ma obowiązek dbać, by lokal nadawał się do użytku – co obejmuje zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego.
Wynajem vs Kredyt: Wielka kalkulacja
Obecne koszty (czynsz najmu + media) stały się tak wysokie, że w wielu przypadkach zrównały się z ratą kredytu hipotecznego. To sprawia, że osoby posiadające zdolność kredytową coraz częściej decydują się na zakup własnego „M”, by zamiast płacić właścicielowi i energetyce, inwestować we własny kapitał.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:
- Art. 664 § 1: Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.
- Art. 664 § 2: Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (w zakresie zasad podnoszenia opłat niezależnych od właściciela, np. mediów).
Inne źródła: bezprawnik.pl
