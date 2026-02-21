Twoje auto nie wjedzie do miasta? Zobacz nowe limity wieku dla diesli i benzyn w 2026 r.

Warszawa i Kraków zaostrzają kurs. Co się zmienia w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku zasady poruszania się po największych polskich miastach uległy drastycznemu zaostrzeniu. W Warszawie ruszył drugi etap SCT, a w Krakowie strefa objęła niemal 60% obszaru miasta. Kluczowym wskaźnikiem stał się wiek pojazdu oraz norma emisji spalin Euro, przy czym urzędnicy nie mają litości dla silników wysokoprężnych.

Obecnie, aby swobodnie poruszać się po strefach bez dodatkowych opłat, samochód z silnikiem Diesla musi mieć maksymalnie 11-12 lat, a auto benzynowe około 17 lat. To oznacza, że popularne „rodzinne” diesle z roczników 2012-2013, które jeszcze niedawno królowały na drogach, stają się w miastach pojazdami persona non grata.