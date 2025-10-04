Twoje konto może właśnie być puste! Nowa fala oszustw paraliżuje Polskę. Policja bije na alarm
Jedno nieodebrane połączenie może kosztować cię setki złotych. Policja i Urząd Komunikacji Elektronicznej alarmują — rośnie liczba przypadków oszustw telefonicznych, w których złodzieje wykorzystują ciekawość i nieuwagę Polaków. Wystarczy, że oddzwonisz na nieznany, egzotyczny numer, a na twoim rachunku pojawią się astronomiczne kwoty.
Egzotyczne numery pułapką na Polaków
Złodzieje podszywają się pod zagraniczne infolinie i instytucje, dzwoniąc z numerów o niecodziennych prefiksach, takich jak +247 (Wyspa Wniebowstąpienia), +53 (Kuba), +225 (Wybrzeże Kości Słoniowej) czy +242 (Kongo). Połączenia są krótkie, często trwają zaledwie kilka sekund, ale ich celem jest jedno – nakłonienie ofiary do oddzwonienia. Wtedy zaczyna się naliczanie horrendalnych opłat, sięgających nawet kilkudziesięciu złotych za kilka minut rozmowy.
Nowe sztuczki przestępców
Oszuści korzystają z nowoczesnych technologii, by zwiększyć skuteczność ataków. Często podszywają się pod numery krajowe lub automatyczne infolinie banków. Gdy ofiara odbierze lub oddzwoni, przestępcy próbują wyłudzić dane osobowe, numery PESEL, a nawet dane logowania do konta bankowego. W niektórych przypadkach połączenia są celowo przedłużane dźwiękami imitującymi rozłączenie, co zwiększa naliczane opłaty.
Jak się chronić przed oszustami?
Eksperci ds. bezpieczeństwa przypominają: nigdy nie oddzwaniaj na nieznane numery, zwłaszcza z egzotycznych krajów. Zanim odbierzesz lub oddzwonisz, wpisz numer w wyszukiwarkę – wiele portali gromadzi ostrzeżenia od innych użytkowników. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, natychmiast przerwij połączenie.
Szczególnie podejrzane są numery zaczynające się od:
- +247 – Wyspa Wniebowstąpienia,
- +53 – Kuba,
- +225, +242, +703 – numery premium i obszary o wysokim ryzyku oszustw.
Co zrobić, gdy już padniesz ofiarą?
Jeśli zauważysz na rachunku nieznane, drogie połączenia — natychmiast skontaktuj się z operatorem i zgłoś sprawę na policję. Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi rejestr takich zgłoszeń i współpracuje z firmami telekomunikacyjnymi, by blokować niebezpieczne numery.
Policja apeluje też o czujność i informowanie bliskich, szczególnie seniorów. To właśnie osoby starsze najczęściej odbierają takie połączenia, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Im więcej osób pozna ten schemat, tym mniejsze szanse mają przestępcy.
