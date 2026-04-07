Twoje miejsce parkingowe może zmienić się w obowiązek podatkowy. Nowe zasady od kwietnia
Od 1 kwietnia 2026 r. wynajem miejsca parkingowego może oznaczać nowe obowiązki wobec fiskusa. W wielu przypadkach konieczna będzie kasa fiskalna i wystawianie paragonów, a błędne rozliczenie może skończyć się wysoką karą. Kluczowe jest jedno – czy to jeszcze najem, czy już usługa parkingowa.
Co się zmienia?
Z końcem okresu przejściowego wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi usługi parkingowe świadczone na rzecz osób fizycznych muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W praktyce oznacza to obowiązek wystawienia paragonu przy każdej takiej transakcji.
Najważniejsze jest jednak rozróżnienie między klasycznym najmem a usługą parkingową. To właśnie ono decyduje o obowiązkach wobec fiskusa.
Fakty i tło sprawy
Nowe przepisy obejmują przede wszystkim sytuacje, w których miejsce parkingowe jest udostępniane w sposób rotacyjny, krótkoterminowy lub zależny od czasu postoju. Dotyczy to m.in.:
- prywatnych parkingów,
- miejsc udostępnianych różnym użytkownikom,
- wynajmu „na godziny” lub krótkie okresy.
W takich przypadkach fiskus traktuje działalność jako usługę parkingową, co automatycznie oznacza obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Problem polega na tym, że wiele osób może nieświadomie spełniać te warunki, np. udostępniając miejsce różnym osobom bez stałej umowy.
Gdzie przebiega granica
Kluczowe znaczenie ma forma wynajmu. Jeśli:
- miejsce jest przypisane do jednej osoby,
- istnieje umowa najmu,
- opłata jest stała (np. miesięczna),
- nie ma rotacji użytkowników,
wówczas można mówić o klasycznym najmie, który może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.
Natomiast gdy:
- miejsce trafia do różnych użytkowników,
- opłata zależy od czasu postoju,
- brak stałej relacji najmu,
wtedy mamy do czynienia z usługą parkingową, która musi być ewidencjonowana.
Wyjątki od obowiązku
Przepisy przewidują także sytuacje, w których kasa fiskalna nie jest wymagana. Dotyczy to m.in.:
- wynajmu w ramach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni,
- udostępniania miejsc pracownikom przez pracodawcę,
- klasycznego najmu spełniającego określone warunki.
Dodatkowo możliwe jest zwolnienie, jeśli płatność odbywa się wyłącznie przelewem, a dokumentacja jasno wskazuje, czego dotyczy opłata.
Kary za brak kasy fiskalnej
Nieprzestrzeganie nowych zasad może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Wśród nich znajdują się:
- dodatkowe zobowiązanie podatkowe sięgające 30% VAT,
- grzywna nawet do 240 stawek dziennych,
- odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.
W praktyce oznacza to, że nawet niewielka działalność może prowadzić do wysokich sankcji, jeśli zostanie zakwalifikowana jako usługa parkingowa bez wymaganej ewidencji.
Co to oznacza dla właścicieli
Właściciele miejsc parkingowych powinni dokładnie przeanalizować sposób ich udostępniania. Kluczowe jest ustalenie, czy mamy do czynienia z najmem, czy usługą parkingową.
Od tego zależy obowiązek posiadania kasy fiskalnej i zakres rozliczeń z fiskusem. W 2026 roku to rozróżnienie będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo finansowe właścicieli oraz ryzyko ewentualnych kar.
