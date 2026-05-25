Tych rzeczy kategorycznie nie wolno trzymać w piwnicy. Mandaty sięgają kilku tysięcy złotych
Wielu mieszkańców bloków i kamienic traktuje swoje piwnice oraz korytarze jak darmowe magazyny na niepotrzebne gabaryty i niebezpieczne substancje. Za trzymanie w boksie zakazanych przedmiotów grozi mandat do 6000 zł, a w przypadku wybuchu ognia – całkowita odmowa wypłaty odszkodowania i gigantyczne kary cywilne. Sprawdź, jakich rzeczy musisz się natychmiast pozbyć ze swojej piwnicy, aby nie złamać prawa
Zasady przechowywania rzeczy w pomieszczeniach piwnicznych ściśle określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z tym dokumentem w piwnicach kategorycznie zabrania się składowania materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożarowe. W zamkniętych i słabo wentylowanych przestrzeniach substancje te mogą doprowadzić do eksplozji lub błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia.
Na czarną listę trafiają przedmioty oczywiste, takie jak fajerwerki, petardy, race, benzyna, nafta czy rozpuszczalniki. Prawo zakazuje tam jednak trzymania również denaturatu, farb i lakierów na bazie rozpuszczalników, a także wszelkich butli gazowych (np. turystycznych na propan-butan) – nawet jeśli są całkowicie puste. Ważną informacją dla właścicieli mieszkań z ogródkami jest też zakaz chowania w piwnicy kosiarek spalinowych, które mają paliwo w baku.
Jeśli policja lub straż pożarna ujawnią takie przedmioty podczas kontroli, lokatorowi grozi mandat karny do 5000 zł, a przy zbiegu wykroczeń nawet 6000 zł. Gdy sprawa trafi do sądu, maksymalna grzywna za sprowadzenie zagrożenia pożarowego może wynieść aż 30 000 zł.
Korytarz to droga ewakuacyjna, a nie składzik na rowery i meble
Równie kosztownym i niebezpiecznym błędem jest zastawianie korytarzy piwnicznych tak zwanymi gabarytami. Ciągi komunikacyjne w dolnych partiach budynków są oficjalnymi drogami ewakuacyjnymi. Przepisy zabraniają umieszczania na nich starych mebli, opon, wózków dziecięcych, a nawet rowerów, o ile ich obecność zawęża wymaganą przepisami szerokość przejścia. W warunkach silnego zadymienia zagracony korytarz uniemożliwia lokatorom ucieczkę i paraliżuje akcję ratunkową strażaków. Za porządek w tych miejscach odpowiadają wspólnie zarządca i mieszkańcy, dlatego spółdzielnie coraz częściej nakładają własne kary porządkowe i nakazy natychmiastowego usunięcia mienia.
Wilgoć i gryzonie. Ryzyko higieniczne w piwnicach
Obok restrykcyjnych zakazów prawnych, istnieją rzeczy, których nie powinno się znosić do piwnicy ze względów sanitarnych. Przez panującą na dole wilgoć ubrania, ręczniki, materace, książki oraz dokumenty papierowe błyskawicznie pokrywają się pleśnią i grzybami, które mogą zainfekować ściany i przenieść się do sąsiednich boksów.
Problemem jest też przechowywanie żywności w opakowaniach foliowych i papierowych, takich jak zapasy mąki, cukru czy kaszy. Stanowią one łatwy łup dla gryzoni i owadów, co w krótkim czasie może doprowadzić do plagi myszy i szczurów w całym budynku. W piwnicy w pełni bezpieczne są jedynie przetwory domowe zamknięte w szczelnych, szklanych słoikach oraz sprzęt sportowy (o ile pomieszczenie nie jest wilgotne i ma solidne zamki).
Brak odszkodowania i odpowiedzialność cywilna za pożar
Najbardziej dotkliwą konsekwencją trzymania w piwnicy materiałów łatwopalnych może być całkowite bankructwo w razie wypadku. Jeśli w budynku wybuchnie ogień, a biegli rzeczoznawcy ustalą, że pożar rozprzestrzenił się lub nasilił przez nielegalnie składowane substancje, ubezpieczyciel powoła się na tak zwane rażące niedbalstwo. W takim scenariuszu firma ubezpieczeniowa całkowicie odmówi wypłaty odszkodowania za zniszczone mieszkanie. Co gorsza, sąsiedzi oraz administracja mogą żądać od winnego pokrycia gigantycznych kosztów remontu całego bloku na drodze procesu cywilnego.
