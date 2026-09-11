Tydzień po końcu programu ceny paliw poszły w górę. W kilku krajach UE jest już taniej
Wystarczył tydzień od zakończenia programu CPN, aby ceny paliw w Polsce wyraźnie zbliżyły się do poziomów notowanych w innych państwach Unii Europejskiej. Najnowsze dane Komisji Europejskiej pokazują, że zarówno benzynę, jak i olej napędowy można już kupić taniej w kilku krajach naszego regionu.
Diesel w Polsce kosztuje średnio 1,98 euro
Komisja Europejska opublikowała 10 września najnowszą odsłonę Weekly Oil Bulletin, czyli cotygodniowego zestawienia cen paliw w państwach UE. Dane dotyczą tygodnia rozpoczynającego się 7 września 2026 r. i obejmują ceny wraz z podatkami.
Według wyliczeń Gazety Wyborczej średnia cena litra oleju napędowego w Polsce wyniosła 1,98 euro. To nadal mniej niż średnia unijna, która sięga 2,11 euro za litr. Polska przestała jednak należeć do grupy państw z najtańszym dieslem. Taniej tankują między innymi kierowcy w Czechach – 1,96 euro, na Słowacji – 1,91 euro, na Węgrzech – 1,86 euro, w Słowenii – 1,88 euro, Bułgarii – 1,81 euro oraz w Hiszpanii – 1,80 euro za litr.
Benzyna 95 też zbliżyła się do europejskich cen
W przypadku benzyny 95 średnia cena w Polsce wynosi obecnie 1,81 euro za litr. Średnia dla całej Unii Europejskiej to około 2,04 euro.
Tyle samo co w Polsce płacą średnio kierowcy w Czechach. Taniej jest natomiast m.in. na Słowacji, gdzie litr benzyny kosztuje 1,77 euro, na Węgrzech – 1,64 euro, w Słowenii – 1,63 euro, a w Bułgarii – 1,57 euro. W Szwecji średnia wynosi 1,59 euro za litr.
Program CPN skończył się 31 sierpnia
Zmiana nastąpiła krótko po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Program obowiązywał od 17 do 31 sierpnia 2026 r. i opierał się na obniżeniu VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych.
W ostatnich dniach programu – od 29 do 31 sierpnia – maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,64 zł za litr, benzyny 98 – 7,46 zł, a oleju napędowego – 7,31 zł za litr.
Po 31 sierpnia czasowy mechanizm osłonowy przestał obowiązywać. Najnowsze europejskie zestawienie pokazuje, że już w pierwszym pełnym tygodniu po jego zakończeniu Polska znalazła się znacznie bliżej typowych cen paliw obowiązujących w UE, a część sąsiednich państw oferuje kierowcom paliwo taniej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.