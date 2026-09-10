Zacznie się w piątek 11 września. Gigantyczne promocje w Biedronce. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Biedronka przygotowała na piątek i sobotę, 11–12 września, serię bardzo mocnych promocji. Wśród nich jest karkówka za 9,99 zł za kilogram, drugi olej za symboliczną złotówkę oraz voucher o wartości 35 zł na kolejne zakupy. Przy takich cenach szczególnie produkty spożywcze mogą szybko znikać z półek. Warto jednak dokładnie sprawdzić warunki każdej akcji, bo sieć wprowadziła limity oraz wymagania dotyczące karty lub aplikacji.
To będzie bardzo intensywny promocyjnie koniec tygodnia w Biedronce. Sieć uruchamia w piątek 11 września kilka akcji, które mogą zainteresować osoby robiące większe zakupy na weekend i uzupełniające domowe zapasy.
Największą uwagę przyciągają mięso i olej. Do tego dochodzi akcja z voucherem, dzięki której przy odpowiednio dużym koszyku można otrzymać 35 zł na następne zakupy.
Karkówka za 9,99 zł za kilogram. Cena spada o 45 procent
Jedną z najmocniejszych ofert jest karkówka wieprzowa bez kości Kraina Mięs, pakowana próżniowo.
W dniach 11–12 września użytkownicy aplikacji Biedronka mają zapłacić 9,99 zł za kilogram. Sieć informuje o obniżce wynoszącej 45 proc.
Cena przed obniżką wynosi 18,49 zł/kg, natomiast wskazana na materiale cena bez aplikacji Moja Biedronka to 14,99 zł/kg.
Jest jednak istotne ograniczenie. Łączny limit w czasie trwania promocji wynosi 3 kg na konto Moja Biedronka. Oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej.
Przy tak dużej różnicy względem ceny wyjściowej właśnie karkówka może być jednym z produktów, po które klienci ruszą od rana.
Drugi olej za 1 zł. Oferta dobra do robienia zapasów
Druga promocja może zainteresować praktycznie każde gospodarstwo domowe.
Biedronka przecenia olej Wyborny 1 l. Promocją objęte są widoczne w ofercie warianty: rzepakowy, słonecznikowy, z oliwą z oliwek oraz z pestek winogron.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy olej kosztuje tylko 1 zł.
Promocja wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji. Obowiązuje też limit: dwie sztuki dziennie na kartę, przy czym maksymalnie jedna może zostać kupiona za 1 zł.
Co istotne, produkty można mieszać dowolnie w ramach oferty.
To właśnie olej jest produktem, który można długo przechowywać, dlatego promocja może skłonić część klientów do uzupełnienia domowych zapasów.
Wydasz 199 zł, Biedronka da 35 zł na następne zakupy
Na tym promocje się nie kończą. W piątek i sobotę można również zdobyć voucher o wartości 35 zł.
Warunkiem jest zrobienie jednorazowych zakupów za minimum 199 zł.
Otrzymany voucher nie jest jednak natychmiastową obniżką rachunku o 35 zł. To kupon przeznaczony do wykorzystania później. Zgodnie z materiałem Biedronki będzie można wykorzystać go przez cały tydzień, od 14 do 19 września, przy jednorazowych zakupach za co najmniej 299 zł.
Akcja dotyczy jednorazowej transakcji, a limit wynosi jeden voucher na transakcję.
W praktyce klient najpierw musi więc wydać co najmniej 199 zł, aby dostać voucher, a następnie zrobić zakupy za minimum 299 zł, aby wykorzystać jego pełną wartość.
Piątek może być dniem polowania na promocje
Połączenie kilku tak mocnych ofert w dwa dni może sprawić, że 11 września od rana największym zainteresowaniem będą cieszyły się produkty objęte największymi obniżkami.
Szczególnie atrakcyjnie wygląda karkówka za 9,99 zł/kg oraz drugi olej za 1 zł. W przypadku produktów z limitami nie ma możliwości kupowania dowolnej liczby opakowań w promocyjnej cenie.
Warto również pamiętać, że wszystkie trzy pokazane akcje obowiązują tylko 11 i 12 września, a dostępność konkretnych produktów zależy od zapasów danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.