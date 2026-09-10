Uwaga pasażerowie z Mazowsza. W piątek kolej może zostać sparaliżowana. Pociągi zwolnią do 20 km/h
Pasażerowie z Warszawy i całego Mazowsza, którzy w piątek 11 września planują podróż koleją, powinni przygotować się na poważne utrudnienia. Po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych maszyniści zapowiedzieli ogólnopolską akcję protestacyjną. PKP Intercity wydało komunikat i przygotowuje rozwiązania awaryjne. Możliwe są opóźnienia i problemy z realizacją połączeń, a tam, gdzie przejazdu pociągiem nie uda się zapewnić, przewoźnik zapowiada możliwość uruchomienia autobusowej komunikacji zastępczej.
To może być jeden z najtrudniejszych dni na kolei w ostatnim czasie. Protest ma rozpocząć się o północy z czwartku na piątek i potrwać przez całą dobę 11 września.
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zaapelował do maszynistów, aby podczas akcji każdy przejazd kolejowo-drogowy – bez względu na jego kategorię i sposób zabezpieczenia – pokonywali z prędkością nie większą niż 20 km/h. W czwartek wieczorem branżowy „Rynek Kolejowy” informował, że protest ma dojść do skutku.
Wszystko zaczęło się od tragedii na Mazowszu
Bezpośrednim tłem protestu jest dramat, do którego doszło w środę, 9 września, w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim.
Na przejeździe kolejowo-drogowym doszło do zderzenia pociągu PKP Intercity „Koziołek”, jadącego z Lublina do Szczecina, z samochodem ciężarowym. Skład się wykoleił. Jedna z pasażerek zginęła, a kolejne osoby zostały ranne. Okoliczności katastrofy badają odpowiednie służby.
Jeszcze tego samego dnia Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych przyjęła uchwałę dotyczącą bezpieczeństwa na przejazdach. Związkowcy mówią o pogarszającym się bezpieczeństwie i zdecydowali się na bardzo mocną formę protestu.
Pociągi mają zwalniać na każdym przejeździe
Skutki mogą być odczuwalne w całej Polsce, ale Mazowsze – z ogromnym ruchem kolejowym skupionym wokół Warszawy – również znajdzie się w centrum utrudnień.
Powód jest prosty. Pociąg, który na swojej trasie wielokrotnie zwolni przed przejazdami do 20 km/h, może stopniowo nabierać opóźnienia. Jeżeli podobnie zachowywać się będzie wiele składów, zaburzenia mogą przenosić się na kolejne połączenia.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie pociągi zostaną odwołane albo że cała kolej stanie. Na tę chwilę nie wiadomo, jaka będzie rzeczywista skala opóźnień. Przewoźnicy przygotowują się jednak na problemy.
PKP Intercity wydało komunikat. Szykuje autobusy
PKP Intercity poinformowało, że w związku z zapowiedzianą akcją podejmuje działania mające ograniczyć utrudnienia i umożliwić pasażerom kontynuowanie podróży.
Jeżeli na konkretnych odcinkach wskutek protestu nie będzie możliwe zapewnienie przejazdu pociągiem, w miarę potrzeb ma zostać uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
To nie wszystko.
Na piątek przewidziano wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich, z wyjątkiem pociągów PKP Intercity kategorii EIP. Informację o wzajemnym honorowaniu biletów potwierdzają także inni przewoźnicy.
Masz bilet na piątek i rezygnujesz? Ważna informacja
PKP Intercity przygotowało także rozwiązanie dla osób, które w obawie przed utrudnieniami zdecydują się zrezygnować z podróży.
Zgodnie z komunikatem przewoźnika bilety kupione do 11 września 2026 roku włącznie i ważne na przejazd 11 września będzie można zwrócić bez potrącenia odstępnego, jeżeli pasażer zrezygnuje z podróży.
Na wybranych największych dworcach pojawią się ponadto mobilni informatorzy PKP Intercity. W Warszawie mają pracować na trzech kluczowych stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia.
Będą przekazywać pasażerom informacje o aktualnym kursowaniu pociągów, zmianach oraz możliwościach dalszej podróży.
Minister uważa protest za zbyt radykalny
Sprawa wywołała reakcję Ministerstwa Infrastruktury. Minister Dariusz Klimczak ocenił zapowiadaną akcję jako prawdopodobnie zbyt radykalną i zaapelował do przedstawicieli maszynistów o rozmowy.
Związkowcy nie zrezygnowali jednak z protestu. Jeszcze 10 września Leszek Miętek informował, że inicjatywa ma szerokie poparcie wśród maszynistów, a akcja zaplanowana na piątek ma się odbyć.
Pilny komunikat dla podróżujących z Warszawy i Mazowsza
Osoby, które w piątek 11 września muszą dotrzeć pociągiem do pracy, szkoły, na lotnisko, do lekarza albo mają zaplanowaną dalszą podróż, powinny pozostawić sobie większy zapas czasu.
Przed wyjściem z domu warto ponownie sprawdzić swój pociąg w Portalu Pasażera i komunikatach konkretnego przewoźnika. Sytuacja może zmieniać się w ciągu dnia.
Najważniejsze jest jednak to, że ostrzeżenie nie dotyczy pojedynczej linii ani jednego przewoźnika. Protest ma charakter ogólnopolski. Jego bezpośrednim tłem jest tragedia, która wydarzyła się właśnie na Mazowszu, a konsekwencje akcji w piątek mogą odczuć również tysiące pasażerów podróżujących przez Warszawę i region.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.