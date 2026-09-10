W piątek mogą stanąć pociągi w całej Polsce. Maszyniści rozpoczynają protest, PKP szykuje plan awaryjny
Pasażerowie planujący podróż pociągiem w piątek, 11 września, muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział ogólnopolską akcję protestacyjną. PKP Intercity już przygotowuje rozwiązania awaryjne, a przewoźnicy ostrzegają przed opóźnieniami, zmianami w kursowaniu, a nawet odwołaniem części połączeń.
Protest ma objąć kolej w całym kraju. Związkowcy zaapelowali do maszynistów, aby 11 września przez całą dobę przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym – zarówno strzeżonym, jak i niestrzeżonym – ograniczali prędkość pociągów do 20 km/h. Według informacji „Rynku Kolejowego” związek podtrzymał w czwartek plan przeprowadzenia akcji.
Pociągi mają zwalniać do 20 km/h
Skala potencjalnych utrudnień może być duża, ponieważ ograniczenie prędkości ma dotyczyć każdego przejazdu kolejowo-drogowego. Nawet jeśli poszczególne pociągi wyruszą zgodnie z rozkładem, kolejne zwolnienia na trasie mogą powodować narastanie opóźnień.
POLREGIO oficjalnie ostrzega, że 11 września na całej sieci kolejowej mogą wystąpić opóźnienia. Koleje Wielkopolskie wskazują również na możliwość zmian w kursowaniu oraz odwoływania części połączeń.
PKP Intercity przygotowuje plan awaryjny
PKP Intercity poinformowało pasażerów, że podejmuje działania mające ograniczyć skutki protestu.
Jeżeli na określonym odcinku z powodu akcji nie będzie można zapewnić przejazdu pociągu, przewoźnik – w miarę potrzeb – ma uruchamiać zastępczą komunikację autobusową.
Jest również ważna informacja dla osób, które zdecydują się zrezygnować z podróży. Jak wynika z komunikatu PKP Intercity przedstawionego przez przewoźnika, pasażerowie posiadający bilety zakupione do 11 września 2026 roku włącznie, ważne na podróż tego dnia, będą mogli w przypadku rezygnacji zwrócić je bez potrącenia odstępnego.
Bilety różnych przewoźników będą wzajemnie honorowane
Na 11 września wprowadzono także wyjątkowe rozwiązanie dla podróżnych.
Przez cały dzień ma obowiązywać wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich. Wyjątkiem będą pociągi kategorii EIP, czyli Pendolino. Informację o takim rozwiązaniu potwierdzają również POLREGIO i Arriva.
Ma to ułatwić pasażerom dotarcie do celu w sytuacji, gdy ich pierwotne połączenie będzie znacznie opóźnione albo nie pojedzie zgodnie z planem.
Na największych dworcach pojawią się dodatkowi informatorzy
PKP Intercity zapowiedziało również skierowanie mobilnych informatorów na wybrane duże stacje.
Mają być obecni m.in. na dworcach Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Szczecin, Katowice, Kraków Główny, Zakopane, Poznań Główny i Wrocław Główny.
Ich zadaniem będzie przekazywanie podróżnym bieżących informacji o kursowaniu składów, zmianach oraz możliwościach kontynuowania podróży.
Protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu
Akcja jest reakcją środowiska maszynistów na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i została ogłoszona po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
9 września ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Skład się wykoleił, zginęła pasażerka, a kolejne osoby zostały ranne. Po tragedii Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział protest.
Prezydent związku Leszek Miętek mówił, że maszyniści od dawna alarmują w sprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Związek zdecydował więc o akcji polegającej na radykalnym ograniczaniu prędkości przy przejazdach.
Jedziesz w piątek? Koniecznie sprawdź pociąg przed wyjściem
Sytuacja może zmieniać się w ciągu całego dnia. Pasażerowie podróżujący w piątek, 11 września, powinni więc przed wyjściem na dworzec sprawdzić aktualne informacje w Portalu Pasażera oraz komunikaty swojego przewoźnika.
Na tę chwilę nie można przesądzić, ile pociągów zostanie faktycznie opóźnionych lub odwołanych. Przewoźnicy przygotowują się jednak na utrudnienia na tyle poważne, że wprowadzają wzajemne honorowanie biletów, możliwość uruchamiania autobusowej komunikacji zastępczej oraz dodatkową obsługę informacyjną na największych dworcach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.