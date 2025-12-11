Tyle będzie wynosić emerytura Andrzeja Dudy w 2026 roku. Znamy nowe wyliczenia
Były prezydent Andrzej Duda otrzymał pierwsze przelewy z dożywotniego uposażenia, które znacząco przewyższa przeciętną emeryturę w Polsce. Świadczenie już teraz wynosi ponad 9 tys. zł na rękę, a od 2026 roku wzrośnie o kolejne kilkaset złotych dzięki waloryzacji.
Co się zmienia?
Były prezydent Andrzej Duda otrzymał pierwsze przelewy z tytułu dożywotniego uposażenia przysługującego głowie państwa po zakończeniu kadencji. Świadczenie znacząco przewyższa przeciętną emeryturę z ZUS, a w 2026 roku wzrośnie wraz z kolejną waloryzacją. Mechanizm obliczania prezydenckiej emerytury sprawia, że jej wysokość będzie rosła automatycznie w kolejnych latach.
Fakty i tło sprawy
Dożywotnie uposażenie dla byłego prezydenta to 75 procent wynagrodzenia zasadniczego pełniącej urząd głowy państwa. Obecnie daje to około 13,8 tys. zł brutto, co po odliczeniach przekłada się na około 11,2 tys. zł netto.
W praktyce Andrzej Duda otrzymał przelewy w wysokości 9349 zł netto miesięcznie, już po zakończeniu trzymiesięcznego okresu pobierania odprawy. Kwota ta jest ponad dwukrotnie wyższa niż przeciętna emerytura z ZUS, wynosząca około 4255 zł brutto, oraz znacznie przewyższa medianę świadczeń.
Uprawnienia przysługujące byłemu prezydentowi obejmują także odprawę w wysokości trzykrotności pensji, środki na prowadzenie biura, ochronę SOP oraz pełną opiekę zdrowotną. Samo uposażenie prezydenckie może być łączone lub zastąpione emeryturą ZUS, jednak wybór należy do świadczeniobiorcy.
Co to oznacza dla czytelnika?
Od 2026 roku prezydencka emerytura wzrośnie. Prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur — około 4,88 proc. — przełoży się także na uposażenie byłej głowy państwa. Oznacza to realny wzrost świadczenia o kolejne kilkaset złotych miesięcznie.
Ponieważ wysokość uposażenia jest powiązana z wynagrodzeniem urzędującego prezydenta, każda zmiana płac w administracji państwowej automatycznie wpłynie na emeryturę Andrzeja Dudy.
Emerytura byłego prezydenta pozostaje jednym z najbardziej znaczących świadczeń wypłacanych ze środków publicznych. Przekracza zarówno średnią, jak i medianę emerytur ZUS, a jej roczny wzrost uzależniony jest od mechanizmów waloryzacji oraz poziomu wynagrodzeń urzędników państwowych. W 2026 roku świadczenie wzrośnie, a jego wysokość nadal będzie istotnie przewyższać standardowe emerytury.
