Tyle dziś daje się do koperty na wesele. Polacy podali konkretne kwoty
Sezon weselny ruszył na dobre, a wraz z nim wróciło jedno z najczęściej zadawanych pytań: ile wypada włożyć do koperty? Najnowsze badania pokazują, że Polacy coraz częściej przeznaczają na prezent ślubny naprawdę duże kwoty.
Dla wielu osób udział w weselu staje się dziś poważnym wydatkiem, szczególnie gdy trzeba doliczyć nocleg, dojazd i przygotowania do uroczystości.
Najczęściej pada jedna kwota
Z badania Barometr Providenta wynika, że najwięcej osób planuje wręczyć nowożeńcom:
- od 501 do 1000 zł.
Taki przedział wskazało 32,5 proc. ankietowanych.
Jeszcze więcej zamierzają wydać osoby, które planują przekazać:
- od 1001 do 3000 zł.
Taką odpowiedź wybrało ponad 26 proc. badanych.
Niektórzy wydadzą znacznie więcej
Część uczestników wesel deklaruje jeszcze wyższe wydatki:
- ponad 3000 zł chce przeznaczyć 7,5 proc. respondentów.
Eksperci zwracają uwagę, że koszty organizacji wesel mocno wzrosły, dlatego także oczekiwania dotyczące prezentów bywają dziś wyższe niż kilka lat temu.
Nie wszystkich stać na udział w weselu
Badanie pokazuje również drugą stronę problemu. Aż jedna trzecia Polaków przyznała, że zdarzyło im się zrezygnować z udziału w weselu właśnie z powodów finansowych.
Najczęściej chodziło o:
- koszt prezentu,
- nocleg,
- dojazd,
- wydatki związane z przygotowaniem.
To pokazuje, jak bardzo wzrosły koszty rodzinnych uroczystości.
Kobiety i mężczyźni podchodzą do kopert inaczej
Według badania:
- mężczyźni częściej wybierają niższe kwoty,
- kobiety częściej deklarują większe wydatki na prezent dla pary młodej.
Różnice widać szczególnie przy kwotach przekraczających 1000 zł.
Na własne przygotowania większość wydaje mniej
Choć koperty bywają coraz grubsze, sami goście starają się oszczędzać na:
- ubraniach,
- fryzjerze,
- makijażu,
- noclegach i transporcie.
Najwięcej osób deklaruje, że na własne przygotowanie do wesela wyda maksymalnie 300 zł.
Wiele wskazuje na to, że w 2026 roku standardowe koperty weselne są wyraźnie wyższe niż jeszcze kilka lat temu.
Dla części rodzin udział w jednej uroczystości oznacza dziś wydatek liczony nawet w kilku tysiącach złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.