Tyle kosztuje pranie, gotowanie i suszarka w 2026 roku. 12 domowych czynności przeliczonych co do grosza
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz opłat dystrybucyjnych sprawiają, że coraz więcej osób szczegółowo analizuje roczne i jednostkowe koszty eksploatacji sprzętów AGD i RTV. O wysokości rachunku za prąd decyduje nie tylko moc znamionowa danego urządzenia, ale przede wszystkim czas jego pracy oraz wybrane parametry eksploatacyjne. Sprawdziliśmy, ile realnie kosztują codzienne czynności domowe przy średniej stawce rzędu 1,00–1,20 zł za 1 kWh.
Podium domowych pożeraczy energii i unijne normy etykietowania
W ujęciu rocznym największy udział w rachunkach za prąd mają urządzenia pracujące w trybie ciągłym lub charakteryzujące się wysokim poborem mocy grzewczej. Zdecydowanym liderem domowych wydatków pozostaje bojler elektryczny, który zużywa średnio 1500 kWh rocznie, generując koszt około 1800 zł. Na drugim miejscu plasuje się płyta indukcyjna (ok. 900 zł rocznie), a podium zamyka klimatyzacja z rocznym kosztem rzędu 720 zł. Istotne kwoty pochłaniają również piekarnik elektryczny (600 zł), suszarka bębnowa (480 zł) oraz lodówka (324 zł).
Warto pamiętać, że od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w sprawie ram etykietowania energetycznego producenci AGD mają obowiązek podawać zużycie energii skalkulowane dokładnie na 100 cykli pracy. Zastąpienie starych klas energetycznych skali od A do G pozwala łatwo obliczyć koszt pojedynczego użycia sprzętu według wzoru: zużycie na 100 cykli podzielone przez 100 i pomnożone przez stawkę za 1 kWh wynikającą z taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
Ile kosztuje jeden cykl? Pranie, suszenie, gotowanie i RTV pod lupą
Analiza pojedynczych czynności pokazuje, jak duże różnice wynikają z doboru odpowiedniego programu lub technologii wykonania urządzenia:
- Pranie w pralce: cykl w programie ECO to koszt prądu ok. 0,60–0,90 zł (plus 0,70–1,10 zł za wodę i ścieki). Zwiększenie temperatury do 60°C podnosi koszt samego prądu do 1,50–2,20 zł.
- Suszenie odzieży: cykl w nowoczesnej suszarce z pompą ciepła kosztuje 1,50–2,50 zł, podczas gdy w starszej suszarce kondensacyjnej sięga aż 3,00–4,50 zł.
- Przygotowanie posiłków: zagotowanie 1 litra wody w czajniku elektrycznym to 0,12–0,18 zł, obiad na indukcji kosztuje 0,90–1,40 zł, a godzina pracy piekarnika to 2,00–3,00 zł.
- Praca zmywarki i lodówki: zmywanie w trybie ECO kosztuje 1,10–1,80 zł na cykl, a całodobowe podtrzymanie chłodzenia w lodówce to wydatek 0,60–0,90 zł.
- Drobne AGD i RTV: 30 minut odkurzania kosztuje 0,35–0,55 zł, dwugodzinny seans filmowy na telewizorze LED to 0,20–0,40 zł, a ładowanie smartfona przez cały miesiąc wymaga wydatku zaledwie 0,80–1,50 zł.
Jak krok po kroku obniżyć rachunki za prąd w domowym gospodarstwie
Zobacz zestaw kluczowych zasad eksploatacji urządzeń AGD, które pozwolą zredukować zużycie energii elektrycznej:
- Używaj programów ECO w pralce i zmywarce – mimo dłuższego czasu pracy zużywają one znacznie mniej wody i energii potrzebnej do jej podgrzania.
- Nie wstawiaj gorących potraw do lodówki i dbaj o szczelność uszczelek – każe to sprężarce pracować na maksymalnych obrotach, zwiększając pobór prądu.
- Gotuj pod przykryciem i używaj płaskich naczyń na indukcji – skraca to czas przygotowywania posiłków i obniża zużycie energii o ponad 20 proc.
- Regularnie odkamieniaj czajnik elektryczny oraz filtry w pralce i zmywarce – osad kamienny działa jak izolator termiczny i wydłuża czas nagrzewania wody.
- Wymień przestarzałe sprzęty na urządzenia w wyższej klasie energetycznej – starsza lodówka lub pralka może zużywać dwukrotnie więcej prądu niż nowoczesny model.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.