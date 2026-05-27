Tyle Polakom zostaje „na czysto” co miesiąc! Oto zawartość naszych portfeli

Mamy więcej na czysto. Co kryje się pod pojęciem dochodu rozporządzalnego?

Przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pod koniec 2025 roku ocierały się o pułap 9500 zł brutto. Dla statystycznego Polaka o wiele ważniejsza jest jednak kwota netto oraz tzw. dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym. To nic innego jak suma wszystkich bieżących dochodów, od której urzędnicy odliczyli już zaliczki na podatek dochodowy (PIT), podatki od własności, ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotne.

Z najnowszego, środowego raportu GUS wynika, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2025 roku wyniósł dokładnie 3500 zł. Co kluczowe, wskaźnik ten wzrósł w stosunku do 2024 roku o 10,5 proc. nominalnie, co po odliczeniu wskaźnika inflacji daje bardzo solidny, realny wzrost na poziomie 6,7 proc.

Równolegle rosły jednak nasze codzienne koszty życia. Średnie miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym osiągnęły poziom 2015 zł (nominalny wzrost o 7,3 proc., realny o 3,6 proc.). Ponieważ jednak dochody rosły szybciej niż ceny w sklepach, statystycznie zaczęliśmy odkładać więcej oszczędności. Udział wydatków w całym dochodzie rozporządzalnym zmalał z 59,3 proc. w 2024 roku do 57,6 proc. w roku 2025.