Tyle zapłacisz za litr paliwa! Ważne obwieszczenie dla kierowców.

Korekta cen na korzyść kierowców

Piątkowy taryfikator wprowadza ulgę dla portfeli osób podróżujących po kraju. Maksymalna stawka za litr benzyny 95 została ustalona na poziomie nie wyższym niż 6,48 zł, z kolei za litr oleju napędowego sprzedawcy nie mogą żądać więcej niż 6,91 zł. W obu przypadkach oznacza to spadek cen w stosunku do stawek z czwartku, kiedy to limity wynosiły odpowiednio 6,50 zł za benzynę 95 oraz 6,97 zł za diesla. Jedynym paliwem, którego cena maksymalna nie uległa zmianie, jest benzyna 98 – jej limit niezmiennie wynosi 7,06 zł za litr.

Rygorystyczny system kontroli i potężne kary

Wprowadzone limity cenowe nie są jedynie sugestią dla właścicieli stacji benzynowych. Resort energii publikuje stosowne obwieszczenia w każdy dzień roboczy, a wyznaczone stawki wchodzą w życie dobę po ich ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Przepisy precyzują, że ceny opublikowane przed dniami wolnymi lub świętami zachowują ważność przez cały weekend, aż do kolejnego dnia roboczego włącznie. Nadzór nad przestrzeganiem tych regulacji sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Podmioty, które zdecydują się na dyktowanie cen wyższych niż dopuszczone prawem, muszą liczyć się z drastycznymi sankcjami finansowymi – kara umowna może wynieść nawet 1 mln zł.

Jak wylicza się cenę maksymalną? Tarcza podatkowa tylko do końca maja

Ostateczny pułap cenowy, poniżej którego muszą poruszać się handlowcy, jest wypadkową ściśle określonego algorytmu. Uwzględnia on uśrednione stawki hurtowe z rynku krajowego, do których dolicza się podatek akcyzowy, opłatę paliwową, podatek VAT oraz sztywno określoną marżę detaliczną dla stacji, wynoszącą dokładnie 0,30 zł na każdym litrze.

Obecne, relatywnie stabilne poziomy cenowe są bezpośrednim efektem działania rządowych rozporządzeń osłonowych, które drastycznie obniżają obciążenia fiskalne. Warto jednak pamiętać, że preferencyjna stawka podatku VAT (wynosząca obecnie 8 proc. zamiast standardowych 23 proc.) oraz zredukowana akcyza obowiązują wyłącznie do 31 maja. Dzięki tym przepisom akcyza została ścięta o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego, osiągając tym samym najniższy próg dopuszczalny przez unijne prawodawstwo.