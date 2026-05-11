Tyle zarabia się teraz w Polsce! Pensje Polaków rosną. Sprawdź najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9523,40 zł brutto. Dane te obejmują podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 9 i więcej osób oraz jednostki sfery budżetowej.

Dynamika wzrostu płac

Odnotowany poziom wynagrodzeń oznacza wzrost o 14,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Eksperci urzędu wskazują, że jest to kontynuacja trendu wzrostowego obserwowanego w ostatnich miesiącach. Realny wzrost płac, po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ukształtował się na poziomie dodatnim.

W porównaniu do czwartego kwartału roku ubiegłego, przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 5,1 proc. Na ten wynik wpływ miały wypłaty premii, nagród rocznych oraz podwyżki płac w wybranych sektorach gospodarki.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

GUS przedstawił również dane dotyczące sektora przedsiębiorstw. W tym segmencie przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe od średniej dla całej gospodarki narodowej i wyniosło 9840,25 zł brutto. Największe wzrosty płac odnotowano w sekcjach związanych z informacją i komunikacją oraz działalnością finansową i ubezpieczeniową.

Wpływ na świadczenia i limity

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia ogłoszony przez GUS ma bezpośrednie przełożenie na parametry systemu ubezpieczeń społecznych. Nowa kwota bazowa posłuży do wyliczania limitów dorabiania dla emerytów i rencistów, które będą obowiązywać od czerwca. Wpłynie również na wysokość podstawy wymiaru składek dla części przedsiębiorców oraz osób ubezpieczonych dobrowolnie.

Publikacja danych o przeciętnym wynagrodzeniu jest dokonywana przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.