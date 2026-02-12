Tylko 13 i 14 lutego. Biedronka odpala gigantyczną promocję

To oferta, która znika szybciej, niż myślisz. Biedronka uruchomiła weekendową akcję „Mój tani weekend” i mocno obniżyła ceny dwóch popularnych produktów. Promocja obowiązuje wyłącznie w piątek i sobotę, 13 i 14 lutego. Potem ceny wracają do standardowego poziomu.

Jeśli planujesz zakupy, warto sprawdzić szczegóły, bo limit jest ścisły.

Co się zmienia w ten weekend

W ramach akcji promocyjnej truskawki w opakowaniu 250 g kosztują 4,99 zł za opakowanie. Cena przed obniżką wynosiła 9,99 zł. To oznacza 50 proc. taniej.

Drugą mocną ofertą jest masło ekstra Mleczna Dolina 200 g. Przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub w aplikacji zapłacisz 2,95 zł za sztukę. Standardowa cena przed promocją to 4,99 zł.

Promocja obowiązuje wyłącznie w dniach 13 i 14 lutego.

Limity i warunki. To musisz wiedzieć

W przypadku truskawek obowiązuje limit 1 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Masło ekstra można kupić w promocyjnej cenie w limicie 3 sztuk na kartę dziennie.

Sklep podkreśla, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. To oznacza, że w części placówek mogą zniknąć z półek już pierwszego dnia akcji.

Dlaczego ta oferta budzi takie zainteresowanie

Masło w cenie poniżej 3 zł to obecnie jedna z najmocniejszych promocji na rynku. W ostatnich miesiącach ceny masła wahały się w okolicach 4 do 7 zł za kostkę 200 g w zależności od sklepu i marki.

Z kolei truskawki zimą to produkt, który zwykle kosztuje znacznie więcej niż w sezonie letnim. Cena 4,99 zł za 250 g może przyciągnąć osoby, które chcą przygotować deser na Walentynki lub weekendowe spotkanie.

To klasyczna akcja typu „krótko i intensywnie”. Sieć ogranicza czas promocji i wprowadza limity, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie klientów.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz zakupy w Biedronce w piątek lub sobotę, możesz realnie obniżyć rachunek. Wystarczy pamiętać o karcie Moja Biedronka lub aplikacji.

Zastanów się jednak, czy Twoja najbliższa placówka ma duży ruch. W popularnych lokalizacjach produkty promocyjne często znikają bardzo szybko.

Nie warto odkładać wizyty na ostatnią chwilę. Przy ofertach weekendowych decyduje czas.

Biedronka uruchomiła dwudniową akcję z mocnymi obniżkami na truskawki i masło ekstra. Ceny obowiązują wyłącznie 13 i 14 lutego, z wyraźnymi limitami na kartę.

Jeśli chcesz skorzystać, sprawdź dostępność w swojej okolicy i nie zwlekaj z zakupami. Takie promocje trwają krótko, a zainteresowanie jest zwykle bardzo duże.

